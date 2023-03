‘El pueblo’ terminará con su cuarta temporada y Telecinco sigue sin buscar hueco a la tercera

La serie de los hermanos Caballero La que se avecina parece no tener un final cerca. La ficción incluso ha trasladado su acción a un nuevo edificio y parece en plena forma, tras 13 temporadas ya disponibles y dos más en el horno. Sin embargo, El pueblo, que estaba llamada a ser su sucesora, va a tener una vida mucho más limitada y es que según adelantaba El Confidencial Digital, esta producción cerrará sus tramas con su cuarta temporada, que todavía no tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video.

Hay que destacar que El pueblo es una de tantas series que primero ven la luz en esta plataforma de pago y luego se emiten en abierto en Mediaset, como también sucede con La que se avecina, Desaparecidos o Madres. Amor y vida.

El pueblo estrenó su tercera temporada en Amazon Prime Video en diciembre de 2021, y de momento no está anunciado que se vaya a emitir en abierto en Telecinco, donde se ofrecieron sus dos primeras etapas. Su primera temporada en abierto funcionó muy bien en audiencias, entre enero y marzo de 2020, momento en el que veía la luz en la plataforma su segunda tanda. Entonces daba la sensación de que la serie podía convivir en pago y en abierto, pero Telecinco retrasó mucho su segunda temporada, que no estrenó hasta septiembre de 2021, y entonces no cuajó. Solo el primer episodio consiguió entonces superar la barrera del millón de espectadores.

Esa bajada de audiencias en abierto no es lo que ha hecho que El pueblo cierre sus puertas. Según el citado medio, la productora de la ficción, Contubernio, quiere priorizar “otros proyectos”, y para ello debe poner fin a esta series. Esos proyectos podrían ser las nuevas temporadas de La que se avecina, así como Machos alfa, que ha comenzado estos días a grabar su segunda temporada para Netflix. Por su parte, Mediaset apunta que los planes iniciales eran los de una serie de cuatro temporadas, por lo que su final estaba más que previsto. Por su parte, Alberto Caballero, uno de los creadores de la ficción, ha confirmado su final en Twitter y vaticina que la cuarta temporada está “cerca de estrenarse”, que será la última y que “ha quedado de lujo y con un final tan apoteósico que hemos decidido, de acuerdo con Mediaset, dejarla así”. “Es jodido decir que no seguimos una serie (es nuestra primera vez) pero se nos acumulan proyectos muy potentes y creativamente no había mucho más que contar”, añadía.

Efectivamente, tal y como han publicado no vamos a hacer más temporadas de #ElPueblo. La 4ª, que estará cerca de estrenarse, será la última. Ha quedado de lujo y con un final tan apoteósico que hemos decidido, de acuerdo con Mediaset, dejarla así. (Abro hilo) — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) March 7, 2023

