Luis Zahera desvela lo que le pedían en Telecinco por ser gallego: "Decían centollos como metáfora de cocaína"

Luis Zahera visitaba La Resistencia tan solo dos días después de ganar el Goya a mejor actor de reparto por su papel de Xan en As bestas. El actor visitaba por segunda vez el programa de David Broncano, derrochando energía y naturalidad, Zahera contó una anécdota que dejó al público boquiabierto.

Fue Grison, uno de los colaboradores del programa, el que recordó los centollos que el actor llevó al programa de Movistar+ la última vez que acudió. Segundos después, el actor encontró el momento perfecto para contar una de sus historias más surrealistas.

"Si eres gallego y llegas a una serie...", comenzaba Luis. "Aquí en La Resistencia no, aquí no porque es gente muy sana, pero en Telecinco que deben ser todos...", aseguraba mientras no completaba el final de la frase.

"Entonces, bajan y me dicen: 'Hola, ¿tú eres Luis Zahera?', y yo les decía que sí. Me preguntaban: '¿Vas mucho a Galicia?'. En ese momento tu ya empiezas a sospechar. Entonces me decían que querían un par de centollos", continuaba.

"Yo la primera vez me hice el subnormal y le dije que yo no podía traer centollos en el avión. Pero claro, me lo decían por centollos de los otros... Me lo decían como metáfora de cocaína, por la película Airbag", aseguraba mientras insistía en que le pasó varias veces. "Yo les decía que no, pero luego les traía cinco. ¡No hombre no!", sentenciaba la anécdota entre risas.

Minutos después, el presentador señaló que le había crecido mucho el pelo a Zahera. "Te pareces a Lobezno", le decía. "Sí, por la zarpa. Es el chiste que le hacen a los gallegos", bromeaba el invitado. Y, como Broncano no parecía terminar de entender el chiste, el actor añadía: "Vivo de esos chistes de drogas. ¿Qué droga no vendí yo en una serie de televisión? Vendí de todo en Sin tetas no hay paraíso. Yo siempre vendo droga o mato. Pero es mejor que te encasillen en esos papeles y que tengas trabajo".

