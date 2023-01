Adriana Ugarte y Broncano en ‘La Resistencia’: “Ayuso mintió con lo de que no te encuentras a tu ex”

La actriz Adriana Ugarte fue la invitada de este martes en La Resistencia, el programa de entrevistas que se emite en Movistar +. Una visita que tenía un morbo añadido, y es que la artista, que está promocionando Lobo feroz, la nueva película en la que participa, fue relacionada en el pasado del presentador, David Broncano.

Ambos se tomaron con mucho humor el encuentro. “Yo suponía que iba a haber un momento previo hasta que entrásemos en calor, porque es difícil” decía David Broncano, sin poder aguantarse la risa. “Ayuso ha prometido que no te encuentras a tu ex en Madrid y luego es mentira”añadía, en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en abril de 2021. Entonces, la mandataria expresó que “si uno no se quiere encontrar con su expareja en Madrid no lo va a hacer”, unas palabras que generaron mucha repercusión y memes en las redes sociales.

“Ya me llamó la atención que me invitarais”, decía por su parte la actriz. “El contenido que se está elaborando me está dejando flipada, y me gusta un poco. Es muy espontáneo y no podemos jugar a otra cosa”, añadía. “Esto creo que está guay porque lo hemos intentado de forma normal, y se ha reencauzado” valoraba el presentador.

La prensa empezó a hablar de una posible relación de David Broncano y Adriana Ugarte en el año 2019, aunque ambos quisieron quitar hierro al asunto y jamás confirmaron que estuviesen juntos. En 2021 ambos fueron vistos de nuevo pasando unos días juntos, lo que despertó todo tipo de especulaciones.

Durante el resto de la entrevista hablaron del largometraje que ella está promocionando, y la charla terminó imitando uno de los retos de Jorge Ponce. El colaborador de La Resistencia había estado minutos antes en la Gran Vía de Madrid y enrolló a un desconocido en una alfombra, con el objetivo de mejorar su temperatura. En esta ocasión, fue Adriana quien terminó en la alfombra, y David Broncano se dispuso a enrollarla. “¿Te pongo la cinta?”, preguntó el comunicador, a lo que la actriz le respondió: “Para irme al aeropuerto”. En su despedida, David preguntó si lo había pasado bien, y ella respondió que “normal”, lo que provocó las risas del público.

Se ha mascado la tragedia aquí pic.twitter.com/AM6QRYeeSu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 24, 2023

