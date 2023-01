Terelu Campos critica la “hipocresía” de ‘Sálvame’ y pide que no traten más temas de las Campos

El pasado lunes, los mandos de Sálvame fueron puestos en manos de Carmen Borrego, que rememoró así su etapa como directora de Día a día o ¡Qué tiempo tan feliz!, entre otros espacios. Eso ha permitido que su forma de trabajar y la elección de sus contenidos se haya analizado al milímetro en las jornadas siguientes, y la crítica más repetida es que apostó demasiado por noticias y reportajes centrados en su propia familia.

De esta manera, los colaboradores de Sálvame veían “incoherente” que Carmen, cuando es colaboradora, intente no mojarse en temas relacionados con las Campos, pero cuando es directora incluyese hasta una entrevista con Gustavo, el chófer de su madre.

Este miércoles, la presentadora Nuria Marín le lanzó un guante a Terelu Campos, hermana de Carmen, para que opinase al respecto. “Yo estoy de acuerdo con que somos unos hipócritas”, valoró la que fuese concursante de MasterChef Celebrity. “Creo que la dirección de este programa hace un ejercicio de hipocresía muy grande, pero, vamos, eso no es nuevo”, añadía la madre de Alejandra Rubio.

[Pipi Estrada, contra las Campos: “Nunca juegan limpio, siempre tienen las cartas marcadas”]

Kiko Matamoros, otro de los colaboradores de este 4 de enero,quería saber entonces si estaba llamando hipócrita a la dirección del programa, recalcando que ese día quien dirigía el programa era Carmen. Terelu respondió a continuación que, efectivamente, ese día fue Carmen la directora, pero como algo excepcional. “Tener la jeta de decir que se habló de las Campos...”, lamentó entonces.

El tema no quedó zanjado por completo, así que Terelu le realizó una petición al director Alberto Díaz: que se tenga “lo que hay que tener” para que no se hable más de su vida personal, la de su hermana o la de su hija “en todos los programas”. “Es un ejercicio de hipocresía decir que Carmen ha hablado de nosotras cuando en este programa se habla de nosotras día sí y día también”, terminó Terelu. Sin embargo, Kiko Matamoros no se resistió a echar leña al fuego por última vez, valorando de “incoherente” que se niegue a tratar algunos temas, saliendo del plató “cada vez que digan que vamos a hablar de esto y lo otro, y luego, cuando eres directora, lo cebes toda la tarde”.

