Pipi Estrada, contra las Campos: “Nunca juegan limpio, siempre tienen las cartas marcadas”

Este martes, Terelu Campos soltaba una bomba en Sálvame. Se había cruzado por los pasillos con su expareja (y compañero de programa) Pipi Estrada, con el que había estado discutiendo previamente por mensajes. Todo porque la hija de María Teresa Campos mencionó a Cristina Porta que ella había estado con un periodista deportivo “que quería ser famoso”, lo que hizo que Pipi se diese por aludido. Sin embargo, cuando se cruzaron por los pasillos él prefirió no hablar cara a cara, lo que provocó que Terelu le llamase “cobarde de mierda”. “Me pareció tan alucinante que fuera capaz de, minutos antes, escribirme un mensaje y, después, no ser capaz de verme cara a cara en un pasillo. Ni que yo le fuera a morder”, explicó Terelu.

En la tarde de este 28 de diciembre, Pipi ha ido a trabajar a Sálvame, que estaba en manos de María Patiño y Adela González, y le han preguntado por lo sucedido. “Cobarde no soy, pero venía un pelotón que venía de cara dirigido por Terelu y no quise que se produjese en el pasillo una situación desagradable e incómoda y por eso me fui a maquillaje”.Y en su línea habitual, ha optado por cargar contra su expareja, y se ha defendido de aquellos que le acusan de buscar protagonismo.

“Si quiero el conflicto busco el conflicto por otro lado, no en esta gilipollez. Los que van de coherentes son a veces lo más incoherentes, si dices de esta persona no hablo, no hablas, pero cuando puedes me das un zasca”, se justificaba Pipi, quien habría tildado a la hermana de Carmen Borrego de “pesada” a través de un mensaje al móvil.

“Ellas no juegan limpio nunca, siempre juegan con la carta marcada, son tahúres”, añadió el periodista deportivo, haciendo extensible su guerra con todo el entorno de Terelu. Y es que de sobra es conocido que tampoco ha mantenido buenas relaciones con Carmen Borrego ni con Alejandra Rubio, y asegurando una vez más claro que delante de cámaras tienen una cara y por detrás, otra. Por otro lado, asegura que Terelu “miente como una bellaca” cuando afirma que guarda mensajes de Estrada en los que critica a Kiko Matamoros, pero ha preferido dejar ese tema a un lado.

