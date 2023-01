Ana Blanco, el recambio que suena para 'Informe Semanal' tras la salida de Marisa Rodríguez Palop

Ana Blanco podría reaparecer por fin al frente de un programa de RTVE tras su histórica salida del Telediario. La periodista sigue esperando un proyecto en la cadena pública y ahora su nombre suena para conducir uno de los formatos míticos de la Corporación: el programa de reportajes Informe Semanal.

La actual presentadora del formato de actualidad, Marisa Rodríguez Palop, tiene previsto abandonar el espacio después de tres años al frente del mismo para fichar como consejera por la compañía de trenes de alta velocidad Ouigo, según adelanta El Confidencial Digital.

De producirse este cambio, la Corporación volvería a apostar por una de sus figuras veteranas para conducir el longevo formato, que cuenta con el récord Guinness por llevar cinco décadas en emisión y, además, es el programa de televisión más premiado de la historia.

Así, Blanco pasaría a tomar el relevo a Palop, quien también lleva más de tres décadas vinculada a la cadena pública y ha sido corresponsal de TVE en Lisboa, París y Roma. No obstante, el citado medio apunta que todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre quién pasará a presentar Informe Semanal.

Nuevo proyecto

Ana Blanco se convertía en una de las grandes protagonistas de la presentación de la nueva temporada de RTVE el pasado mes de septiembre. La presentadora recibía una sonora ovación en el multitudinario evento organizado por la Corporación y aprovechaba para desvelar que ya estaba preparando algo nuevo en la cadena.

"Estoy preparando un nuevo proyecto, no se puede decir mucho porque está todavía en marcha y además se gafa. Además, nos gustan las sorpresas, así que espero que os sorprendamos y que sigamos dando alegría en La 1, en La 2, donde sea", comentó. No obstante, ese proyecto sigue sin llegar cuatro meses después y todavía no se sabe cuál será el nuevo cometido de la periodista tras su salida del Telediario.

[Ana Blanco, al borde de las lágrimas ante la multitudinaria ovación en la presentación de RTVE]

Sigue los temas que te interesan