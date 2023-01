Lluís Guilera bromea con su metedura de pata al hablar de las Tanxugueiras en el informativo de RTVE

Lluís Guilera presentaba el pasado miércoles el informativo del Canal 24 Horas de RTVE y, como no podía ser de otra forma, dentro de las noticias que tenía que anunciar se encontraba el concierto especial emitido anoche de los protagonistas de la edición pasada del Benidorm Fest.

Un concierto donde se pudo ver a todos los aspirantes interpretando sus famosos temas, entre los que se encontraban las Tanxugueiras, el grupo gallego que se quedó muy cerca de representar a España en Eurovisión 2022.

Pero mientras el presentador pronunciaba sin problemas el nombre de los otros grupos invitados, el trío gallego se complicaba y no terminaba de pronunciarlo bien. "Esta noche los participantes de la primera edición del Benidorm Fest vuelven a subirse juntos a un escenario en el Benidorm Fest Stars", comenzaba. Ya con las imágenes emitiéndose, hablaba sobre los grupos que iban a actuar: "Varry Brava, Xeinn, Azúcar Moreno o Tanxun...", decía a duras penas.

[Benidorm Fest 2023 | Así suenan las 18 canciones candidatas: de 'Flamenco' a 'Inviernos en Marte']

El presentador posteaba dicho momento en sus redes sociales, comentándolo en tono de humor. "¿Tengo un problema con los músicos de este país? Funambulista, no estás solo", escribía en un tuit que acumula casi 30.000 visualizaciones. Un vídeo que no ha tardado en llenarse de divertidos comentarios a los que el propio comunicador ha respondido sin dudar. "No entendía lo que ponía. Sobraban enes", apelaba.

¿Tengo un problema con los músicos de este país? @esfunambulista no estás solo pic.twitter.com/ik1yOddYUd — Lluís Guilera (@lluis_guilera) January 4, 2023

Y es que su frase elegida para el último vídeo donde nombra al cantante Funambulista tiene que ver con el lapsus que tuvo a mediados de diciembre, donde se trabó al presentar el nuevo disco del artista. "Animal es el título del quinto álbum de Diego Cantero, Funam... Funam... ¡Lo diré! Funambulista", a lo que añadía entre risas tras terminar de emitirse la noticia: "Seguro que Funambulista, ahora me ha salido bien a la primera...".

Sigue los temas que te interesan