La lección de los vecinos de la 'rave' ilegal de Granada a las televisiones que buscan el conflicto

La rave ilegal de Granada todavía no ha terminado desde que comenzara el pasado 30 de diciembre en unos terrenos públicos del Ayuntamiento de La Peza. La fiesta ha congregado a miles de personas, se calcula entre cuatro y cinco mil, una noticia que ha sido recogido por la mayoría de programas de televisión. Aunque supuestamente acababa este martes, muchos de los asistentes ya amenazaban con continuar la celebración al menos hasta el Día de Reyes.

Los magacines informativos y los telediarios se han desplazado hasta la localidad andaluza para vivir desde cerca la rave ilegal. Además, el alcalde de La Peza, Fernando Álvarez, ha participado en varios espacios en directo (como Espejo Público y El programa de Ana Rosa) pidiendo la disolución de la celebración.

Como no podía ser de otra forma, muchos programas han querido saber la opinión de los vecinos cercanos a la rave que, sorprendentemente, han dejado boquiabiertos a los reporteros desplazados hasta allí.

Parece que los formatos esperaban una crítica y oposición a la fiesta ilegal, pero los vecinos han afirmado lo contrario ante las cámaras de televisión. "Tengo ganas de ir, pero no puedo", "a nosotros no nos molestan, para nada", "me he quedado con unas ganas de ir que no te imaginas", "como si se quieren quedar aquí a vivir, nos da igual, no molestan" o "a mí me encantó" son algunos testimonios recogidos por La Hora de La 1, un vídeo que se ha hecho rápidamente viral en redes sociales

Hay en este vídeo sobre la rave y las vecinas tanto subtexto antiproductivista, de tolerancia, de entendimiento generacional, de construcción de una narrativa autónoma y de defensa del entusiasmo y la alegría que da gloria verlo.pic.twitter.com/dDp82obji2 — Ignacio Pato (@ipatolorente) January 4, 2023

Aunque no ha sido el único, un reportaje de laSexta Noticias también ha dejado ver el apoyo por parte de muchos vecinos a la rave ilegal. "Anoche estuve hasta las dos o tres de la mañana", "he venido a ver el ambiente" o "estuvo muy bien" son algunos de los totales que recoge el informativo.

#LaPeza, #Granada



Qué hay una "rave" ilegal de 5 días?? allá vamos



Algunos vecin@s manifiestan que entre una fiesta ilegal como esta y las fiestas patronales, que o bien te sacan un toro o bien se despeña a los caballos por un barranco, se quedan con la chavalería



😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/ZSrnOlAZ6b — Manuel (@Manuel66155739) January 3, 2023

