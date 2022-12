Ayuso se roba el protagonismo en la final de ‘Got talent’, que gana el mago Jordi Caps

Este martes, Telecinco celebraba su gran final de la octava edición de Got Talent en directo. Y en ella tuvo lugar una sorpresa con la que no contaba ningún espectador: la presencia en el plató de Isabel Díaz Ayuso, la mediática presidenta de la Comunidad de Madrid. Su visita tenía que ver con uno de los grupos de baile que se disputaban el premio de 25.000 euros, llamado Las niñas de Lola. “Estoy totalmente emocionada, porque, la verdad, todo lo que hacen, como entraña tanto sacrificio, tanto talento y tantos valores, es algo maravilloso y estoy orgullosa de todas ellas”, expresó la mandataria matritense, una vez que Santi Millán le dio la bienvenida.

Entonces les realizó una invitación a la que no se pudieron negar: “Me gustaría invitaros a la Puerta del Sol cuando sea el 2 de mayo, en la fiesta de la Comunidad de Madrid, para que volváis a actuar para todos y poder disfrutaros de nuevo, antes de que sigáis triunfando y ya no os podamos alcanzar”, propuso Isabel Díaz Ayuso, quien no dejó de dar la enhorabuena a Las niñas de Lola.

Risto Mejide, miembro del jurado, sin embargo, no se mostró complaciente con la intervención de Díaz Ayuso. Dejó claro que no era la primera vez que chocaba con la opinión de ella, pero que sentía que al número le “faltaban muchas cosas”, como la sincronía, coordinación y colocación, y que él no permitía “errores en la gran final”.

La pullita de Risto Mejide a Isabel Díaz Ayuso en #GotTalentFinal… Y SU CARA!!!!



La reacción de @danimartinezweb me representa!!!😂 pic.twitter.com/9Wx960gUe4 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) December 21, 2022

En las redes sociales, muchos espectadores dejaron sus impresiones por la visita de Ayuso, y no entendían que, tras su política con las residencias, fuese a aplaudir un número dedicado a los abuelos. Otros apuntaban a que su aparición formaba parte de la campaña electoral, y algunos espectadores creían que no era oportuna su presencia cuando tiene frentes abiertos como el de los médicos en huelga.

[‘25 palabras’ hace sombra a ‘Y ahora, Sonsoles’, pero ‘Pasapalabra’ triplica a ‘Reacción en cadena’ ]

Ayuso no se convirtió en un talismán, sin embargo, para Las niñas de Lola, pues quien consiguió llevarse la victoria de la gran final de Got Talent 8 fue el mago Jordi Caps. Realizó un número de ilusionismo que duró más de 10 minutos, y en el que adivinó cartas a los miembros del jurado, y descubrió un sobre con todas sus adivinaciones en las diferentes actuaciones. “Te has pasado Got talent”, valoró Dani Martínez, miembro del jurado. Al final de la noche, Jordi se convertía en el vencedor, gracias a los votos del público a través de la app de Mitele, lo que le hizo valedor de 25.000 euros.

Mago 5 jotas Jordi Caps #GotTalentFinal pic.twitter.com/vGEGGdMFEE — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 20, 2022

Sigue los temas que te interesan