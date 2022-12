Oto Vans carga contra 'Supervivientes': "Si no cumples las sugerencias del director, tienes castigo"

Supervivientes es uno de los realities estrella de Mediaset España, de hecho, es de los únicos formatos fuertes de la cadena que sigue captando la atención de la audiencia. Hay muchos interrogantes que sobrevuelan al formato de supervivencia, pero en esta ocasión ha sido Oto Vans, exconcursante de Supervivientes 2019, el que ha querido confesar algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre el concurso y su paso por Honduras.

No es la primera vez que el 'influencer' carga contra Telecinco, y es que protagonizó un directo en sus redes sociales al poco tiempo de regresar donde habló de cómo vivió la experiencia detrás de las cámaras. "Odio el mundo Telecinco. No por las circunstancias, sino por todo lo que hay detrás. Yo iba a sobrevivir, no iba a ver gente que sabe de televisión haciendo teatro", comentaba.

Su paso por Honduras parece que sigue levantando ampollas y en la entrevista que ha concedido al podcast Animales Humanos ha hablado sobre Supervivientes. En líneas generales parece que Oto no guarda buen recuerdo del reality y así se lo ha transmitido al presentador, Ibai Vegan.

[Lluvia de críticas a Oto Vans tras grabarse a sí mismo en un 'fiestón' sin mascarillas]

"Falserío", esta es la palabra con la que el invitado define al reality. "Me di cuenta de que la tele no es lo mío cuando vi que realmente sí que estaba guionizado. No está guionizado como tal, el director del programa te sugiere que hagas X cosa. Sugerencias así como suavecitas, y si no cumples las sugerencias como que tienes un poquito de castigo, como que no te sacan. Lo digo por experiencia", continuaba.

Ante estas declaraciones, el presentador le preguntaba si él llegó a aceptar estas directrices por parte del equipo del programa. "Yo no lo hacía. No, no me voy a meter a hablarle a un pavo hetero en plan: 'Hola, te voy a meter boca'. Esto es lo que me sugerían", aseguraba.

"Lo primero en esta vida, que es lo que me enseñaron mis aitas es el respeto. Yo estoy luchando porque no lo haga la gente no lo voy a hacer yo. A ver, sí que me decían que buscara como movida, pero es que no me apetecía", sentenciaba el creador de contenido.

