'El Hormiguero', impasible a la polémica de Pablo Motos, consigue su mejor dato mensual histórico

Antena 3 ha sumado un mes más de liderazgo en noviembre con su mayor distancia con Telecinco en dos décadas. La cadena de Atresmedia sigue en racha y, entre sus formatos estrella, destacan los datos de El Hormiguero, que tras 11 años acaba de anotar su mejor dato mensual histórico, dejando así atrás su mayor crisis reputacional tras la gran polémica protagonizada por Pablo Motos.

Desde el pasado jueves 24 de noviembre, el presentador del programa ha estado en el centro de todas las críticas tras su ataque al Ministerio de Igualdad. Las redes han rescatado infinidad de momento en los que Motos ha mostrado actitudes machistas, pero en su reaparición del lunes 28, el aludido optó por correr un tupido velo y no hacer ningún tipo de mención a la controversia que él mismo había provocado.

La estrategia, en vista de los datos, ha sido un total acierto para el formato de 7 y Acción, pues en los días posteriores a la polémica ha mantenido sus cifras de audiencia, culminando así un noviembre histórico para el programa.

[El hilo que desmonta el ataque de Pablo Motos a Irene Montero: todas las veces que mostró machismo]

El mismo día que Pablo Motos atacó a Irene Montero por la campaña en la que se imitaba su pregunta inadecuada a Elsa Pataky en el programa, El Hormiguero anotaba un 18,1% con 2.613.000 espectadores de media, su segundo mejor dato de la semana. Tras el fin de semana, el espacio regresaba el lunes 28 de noviembre ante una media de 2.359.000 espectadores y firmaba un 15,9% de share.

Al día siguiente, la visita de Pablo Alborán despertaba el interés de 2.334.000 espectadores de media, alcanzando el 16,1% de cuota, mientras que el último día de noviembre la entrevista a Aitana y Miguel Bernardeau subía hasta el 17,2% con 2.592.000 espectadores.

Si bien las cifras de esta semana no han sido espectaculares en comparación con días anteriores, lo cierto es que reflejan que el revuelo en redes no se ha trasladado a los resultados del programa, cuyo público ha seguido dando el visto bueno a Motos ante su decisión de no dar explicaciones por todo lo que se ha publicado sobre él.

De esta manera, El Hormiguero ha cerrado noviembre con un 17,7% de cuota media, batiendo su máximo mensual histórico con 9,4 puntos de ventaja sobre su principal rival, siendo también la mayor distancia histórica.

Estas cifras le valen al formato y a su presentador para mantenerse en su postura y no tener que doblegarse ante el pulso de las redes sociales, pues ha quedado demostrado que a la mayor parte de su público no le supone ninguna molestia el machismo que Igualdad pretendía señalar. De hecho, este jueves Pablo Motos y sus tertulianos de actualidad, Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo, han vuelto a abordar en un tono bastante crítico la polémica de la ley del 'sólo sí es sí', demostrando que no pretenden alejarse de la línea editorial que han mostrado hasta ahora.

Sigue los temas que te interesan