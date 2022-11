¿Sabía Patricia Conde que Manu Baqueiro pasaría a la final de ‘MasterChef Celebrity’?

Patricia Conde se ha robado el protagonismo de la gran final de MasterChef Celebrity sin proponérselo. O quizá sí. Todo apuntaba a que la actriz y presentadora repetiría la hazaña de Miki Nadal, pasando de repescado a ganador del formato, pero en la entrega de este lunes tiró la toalla. Desde la primera prueba se mostró torpe, y dijo en varias ocasiones que acumulaba mucho cansancio. Como si no estuviese en condiciones de competir, de ser tan feroz en los fogones como se esperaba de ella. Jordi Cruz la catalogó como una decepción, y aseguró que era la primera vez en diez años que un finalista no peleaba con uñas y dientes por llegar al duelo.

En su cuenta de Instagram, Patricia Conde explicó, de forma parcial, lo que había vivido en sus carnes. Hablaba de presión por parte del equipo, de cómo les dejaban claro que MasterChef no era un concurso de cocina, sino un show, y que había que dar espectáculo. Y dijo algunas frases que, leídas entre líneas, parecían dejar entrever que ya se sabía quiénes serían los duelistas antes incluso de que la prueba arrancase.

“Pero ¿sabéis lo que os digo? Que el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie y me sobraban los motivos para frenar y dejar que me adelantara”, escribió este lunes. Una frase que, en la actualidad, ha desaparecido del post original. Igual que tampoco está ya la de que “Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto pase lo que pase, ayudar cuando he podido y en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto”. O la de que ella no pidió estar en la gran final, como si fuese algo que se pudiese solicitar, y que la televisión es mentira. Una rectificación del escrito que genera solo más dudas al respecto.

¿Sabía pues Patricia que Manu Baqueiro sería quien se enfrentase a Lorena Castell, y no ella, por muy bien que lo hiciese? Hay otra razón para pensar así. Tras la gran final de anoche, en la que Lorena se alzó como vencedora, La 1 ofreció el programa especial Los secretos de Masterchef: la tertulia. Un debate y reunión de aspirantes en el que estaban los jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, junto a Lorena y Manu, María Escoté y Patricia, las otras dos finalistas, así como Nico Abad, Daniela Santiago y Xavier Deltell.

Uno de los temas que se puso sobre la mesa fue esa ‘inmolación’ de la que fuese Loly en la serie Gym Tony y ella se mostró bastante irónica. “Cuando me echasteis fue tan bonito que estaba deseando que me echarais de nuevo”, decía la comunicadora. Pepe Rodríguez quiso saber qué le pasó en ese último cocinado, y ella volvió a decir que nunca pensó que pudiera ser finalista. “Yo decía que había otros que merecían estar ahí más que yo. Tampoco había luchado tanto, no me veía en el duelo para nada. Se me vio como soy, un poco revoltosa, niña pequeña, estaba haciendo el paripé”. ¿Qué paripé? ¿Qué clase de teatro hay que hacer en una gran final, cuyo premio encima es algo tan bonito como una donación a una organización benéfica?

No queda ahí la cosa. Patricia explicó que quería que en la final estuviera Manu Baqueiro. “Tenía muchísimo sueño, estaba agotada, y venía de escuchar un berrinche de María Escoté por la mañana. Empaticé con ella”. María entonces tomó la palabra, y dirigiéndose a Patricia, le dijo que desconocía cuál fue su problema, y que lo contase si quería. “Yo tuve una rabieta de inseguridad, lo pasé fatal, pero quería conseguir la chaquetilla. No dejaste de trabajar por mí”, añadía la jueza de Maestros de la costura. “Vi la jugada y dije voy a frenar”, fue la respuesta de Patricia, que sembraba más dudas en el aire.

Patricia ha lanzado la piedra y ha escondido la mano. No sabemos qué nos está diciendo claramente. Se pueden interpretar sus palabras desde tantas formas como queramos. ¿Se enfadó María Escoté al saber que no iba a ser finalista, y entonces Patricia en solidaridad bajó la guardia, para quedar peor que su compañera? ¿Se hartó la Conde de que le pidieran show, y entonces montó el suyo propio? ¿Qué carajo sucedió, por qué este cambio de actitud, y tanta frase encriptada? “Seguramente me quedaré sin saberlo para siempre”, dijo Jordi Cruz sobre las razones que hicieron a Conde actual así. Una duda que, de momento, también le ha quedado a muchos espectadores.

