Manu Baqueiro da la sorpresa y se convierte en duelista de ‘MasterChef Celebrity’ contra Lorena Castell

Por primera vez en su historia, MasterChef Celebrity ha dividido su gran final en dos partes. Este lunes vimos la primera, en la que se elegían a los dos duelistas, y como es habitual, el primero de ellos salió de la conocida prueba de ‘Sigue al Chef’. El invitado de esta ocasión fue Oriol Castro el que enseñó a los aspirantes María Escoté, Lorena Castell, Patricia Conde y Manu Baqueiro a hacer unos huevos dorados, que en realidad tienen como ingrediente principal el carabinero.

Desde el primer momento, Lorena dejó claro que el pase para la gran final lo quería ella, y que a diferencia de otras ocasiones, no abriría la boca y se dedicaría de lleno a trabajar. Así fue. Tuvo un cocinado pulcro y brillante, en el que consiguió reproducir los sabores y texturas del maestro cocinero, y que le permitió alzarse como la primera duelista de la temporada. Los jueces, además, agradecieron con ironía que hubiese permanecido tan callada y concentrada, en lugar de ser el habitual terremoto que pone las cocinas del revés.

Cerca de ella se quedó Manu Baqueiro, con un plato también bueno, pero no tan perfecto. Por su parte, Patricia Conde, a la que muchos daban ya por ganadora, fue la peor de la prueba, y María Escoté también resultó un auténtico desastre, incapaz de clavar los tiempos y haciendo más preguntas de las que se le estaban permitidas.

En la prueba de exteriores, Patricia no levantó la cabeza. Tenía que elaborar un lenguado y no dejó de encadenar errores, siendo excesivamente lenta. Ella se denominaba a sí misma un desastre, y lamentaba su cansancio y su sueño. Jordi Cruz, con mano férrea, le invitaba a ser más competitiva, haciéndole pensar en compañeros que tenían muchas ganas por llegar a la final, como Isabelle, que la pasada semana se convirtió en la última expulsada. Patricia casi llega a llorar en algún momento, y parecía haberse rendido, no pudiendo dar todo lo que quería de sí.

Finalmente, Manu Baqueiro se convertía en el segundo duelista de la temporada, y se medirá esta noche las caras contra Lorena Castell en la gran final, en la que serán animados por sus familiares y amigos más cercanos. Manu se vuelve así la sorpresa de la edición, pues pocos veían en él a un claro duelista. Hay que destacar, eso sí, que el actor de Amar es para siempre se ha tomado el concurso muy en serio, a veces con más aciertos y otras con menos. En ocasiones, la producción parecía más interesada en mostrarle como un soltero de oro que como un gran cocinero, pero finalmente ha llegado al último duelo por méritos propios.

