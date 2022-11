Las redes vuelven a estallar contra Rafa Mora tras un enfrentamiento con Miguel Frigenti: "¡Que se vaya!"

La salida nocturna de Rafa Mora hace más de una semana sigue levantando ampollas en Telecinco, y es que en la tarde de este martes 8 de noviembre, un reportero de Sálvame se ha desplazado hasta el pueblo donde supuestamente llegó el colaborador sin saber cómo, Valmojado (Toledo).

Mora asegura no saber por qué llegó hasta allí, pero son muchas las voces que afirman que el tertuliano fue en busca de una mujer, con la que supuestamente fue infiel a Macarena, su pareja. Uno de sus compañeros, Miguel Frigenti, le pedía que dijera "de una vez" que "sois una pareja abierta", porque "no paran de salir chicas". "Ya te gustaría a ti que fuéramos una pareja abierta para estar conmigo", replicaba Mora intentando ridiculizar a su compañero.

En ese momento, se producía una tensa discusión en plató, donde Mora no ha dudado en intentar desestabilizar la relación de Miguel Frigenti con su pareja, afirmando que le ha sido infiel. "¿Quieres que cuente lo que hace tu novio cuando tú te vas a casa y él se queda de fiesta?", amenazaba Mora.

Tras varios cruces, Frigenti, cansado de las descalificaciones de Mora, estallaba en defensa de su novio: "¡Tú de mi novio no hablas! Él no es un personaje público, él no ha ido como tu novia Macarena a ningún reality para hacer el friki, que es lo que hizo tu novia, el friki. Era un mueble", respondía Frigenti.

Ante esto, el que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa atacaba con los mismos argumentos que ha utilizado en otros enfrentamientos con Miguel Frigenti: "Estás aquí por vender a la hija de Terelu", apuntaba aprovechando la presencia de Campos en el plató.

Por todo ello, las redes no han tardado en responder y afear el comportamiento que continua teniendo Rafa Mora a pesar de haber sido advertido por la cúpula del programa.

Por enésima vez, que tenemos que hacer para que mandéis al programa de los fines de semana a Rafa Mora? Estoy de su chulería hasta la punta de la nariz. @salvameoficial #yoveosálvame — Rebeca (@Rebeca23870678) November 8, 2022

#yoveosalvame

Rafa Mora HA SIDO MUY RATA con esos companeros a quienes considera inferiores a él,

ha sido MUY CRUEL y los machaca SIN PIEDAD. — Atenea (@Atenea_Goettin) November 8, 2022

Rafa Mora siempre es igual cuando a él le pasa algo: llorar y dar pena. Eso sí: si es de otro compañero, a machete#YoVeoSálvame — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) November 8, 2022

Rafa Mora sacando mierda de los demás porque con el estercolero que tiene él encima no le es suficiente#yoveosalvame — El Visillo De La Vieja (@VisilloViejil) November 8, 2022

