La polémica pregunta de Ana Rosa al padre de la niña asesinada: "Supongo que no estás para esto"

El caso del asesinato de la pequeña Olivia a manos de su madre en Gijón ha conmocionado a todo el país. El padre de la víctima, Eugenio García, ha intentado aparcar su dolor estos días para hablar con los medios y tratar de concienciar sobre el calvario judicial al que le sometió su exmujer antes de matar a su hija. Este jueves 3 de noviembre lo ha hecho en El programa de Ana Rosa, donde la presentadora ha aprovechado para hacer una polémica pregunta sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero.

García entraba por teléfono en el espacio matinal para expresar su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas y para intentar que su caso no se vuelva a repetir, aunque ha dejado claro que su objetivo no es atacar a las autoridades. "El calvario judicial ahí está, con retrospectiva todos somos muy listos, pero hay que hacerlo cuando toca. Y cuando toca, somos humanos y nos equivocamos. Cargar las tintas ahora no me va a devolver a mi hija", expresó.

"Nunca puede ser excusa un calvario judicial para que tome esta decisión la que debiera de cuidar de mi hija. Estas decisiones no se le pueden achacar a nadie nada más que a ella, que es la única culpable de lo que ha pasado", insistió el entrevistado.

A pesar de ello, Ana Rosa Quintana decidía preguntarle a Eugenio por Irene Montero: "Supongo que tú no estás para esto, ¿escuchaste ayer las palabras de la ministra de Igualdad en el Congreso de los Diputados cuando le preguntaron?", dijo la comunicadora.

"Desde el domingo por la noche no he tenido tiempo, tengo whatsapps de amigos y familiares que no he podido contestar porque no doy abasto", respondió él. "He enterrado a mi hija y todavía no he parado, no he pasado más por el cementerio, no he tenido ni un minuto. Cuando pare todo esto, me sentaré y veré qué hemos movido y qué se ha podido cambiar", añadió.

"Yo creo que sí se han movido conciencias, otra cosa es que eso haga que algo cambie", agregó Ana Rosa, que en los últimos días ha criticado el supuesto silencio de la ministra sobre este asesinato.

Críticas a Irene Montero

Que dicen Patricia Pardo y Ana Rosa Quintana que Irene Montero no ha condenado, saben que lo ha hecho varias veces , pero ellas quieren que condene cuando y como quieran ellas. Todas las víctimas por igual dicen las que no han dicho nada del plante de Feijóo a las del franquismo pic.twitter.com/Wt19ib7FDy — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) November 3, 2022

Lo cierto es que tanto la propia Ana Rosa como Patricia Pardo han cargado contra Irene Montero desde el formato de Unicorn Content. Este miércoles 2 de noviembre Quintana recordaba que "la niña tiene un padre" al escuchar las palabras de la ministra expresando su respeto a los familiares de Olivia. "Para dejar de enfrentar a las víctimas, hay que tenerlas a todas en cuenta. Ella recordó en su Twitter a la víctima de violencia machista de Cáceres, pero parece ser que este caso no ha tenido a bien condenarlo", aseveró Pardo, por su parte.

Pese a la insistencia en poner el foco sobre la ministra ante un caso tan doloroso como este, lo cierto es que Montero sí ha condenado en el Congreso de los Diputados el asesinato de Olivia y ha criticado que la derecha utilice este suceso para sacar rédito político. "Condenamos ese asesinato y además quiero manifestar el respeto ante el dolor de sus familiares y de sus seres queridos. Nosotras vamos a luchar siempre contra todas las formas de violencia contra la infancia, ahí tienen la Ley de Lucha contra la Violencia contra la Infancia a la que ustedes votaron en contra. Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio", dijo respondiendo a las críticas de la ultraderecha.

"Creo que hay pocas cosas más crueles que utilizar políticamente el dolor de las víctimas", zanjó la ministra de Igualdad.

