Las lágrimas de Joaquín Sánchez con Ana Milán en 'El Novato' al recordar una tragedia familiar

En la entrega emitida este miércoles 26 de octubre, Joaquín, el novato, narró cómo el futbolista del Betis se interesaba por el mundo de la interpretación. Tras haber querido ser presentador siete días antes, Joaquín charló con la actriz Ana Milán para conocer todos los secretos de su profesión, desde cómo descubrió su vocación hasta cómo se prepara para un casting.

En uno de los momentos de la charla entre ambos, Ana Milán reconoció saber ya qué diría en el momento en el que ganase un Goya, aunque no desveló su contenido. Y pidió a Joaquín Sánchez que pensase a quién se lo dedicaría él.

“Hoy es el día que acaba tu carrera y hay tres personas a las que se lo puedes agradecer. Busca los tres motivos por los que se lo agradecerías. ¿Puedes echar un vistazo a todo lo que has madrugado, peleado, sudado, sufrido o llorado?”, preguntaba la invitada, tomando por un momento el rol de entrevistadora. “Céntrate y concéntrate en mí”, le pedía al futbolista.

Joaquín hizo caso a Ana Milán, y empezó a echar la vista atrás, hasta el punto de emocionarse. “En mi vida ha habido una persona muy importante, que fue mi tío”, dijo entonces entre lágrimas, explicando que fue como un padre para él y sus hermanos, y que fue “una persona que no ha habido dos en la vida como él”.

Su tío Joaquín falleció cuando él era joven, y no le vio convertirse en uno de los jugadores de fútbol más importantes de este país, y esa es una pena que acompaña a Joaquín desde siempre, pues fue crucial en sus inicios en este deporte. “Me ha ayudado tanto, me ha acompañado tanto y ha creído tanto en mí que cuando di el salto me acordé de él”, relataba.

“Mi tío me iba guardando mil pesetas cada vez que marcaba un gol de pequeño”, apuntaba el sevillano, y dejó claro así que sería a su tío a quien le agradecería el éxito en su carrera si tuviese que dar un discurso como el que se realiza durante la ceremonia de los Premios Goya. “Me acompañaba a todos los partidos y fue quién me pagaba los gastos cuando fiché por el Betis”, añadió sobre su tío el conductor del programa.

