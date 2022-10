Bea Retamal y Dani G, protagonistas de un tórrido edredoning en ‘Pesadilla en El Paraíso’

En Pesadilla en El Paraíso, Patricia Steisy y Dani G habían tenido un fuerte acercamiento. Tanto, como para que la granadina le pidiese permiso a su novio para poder acostarse con su compañero, dejando claro que solo sería sexo y no amor. Sin embargo, Dani ha acabado manteniendo relaciones dentro de la famosa granja de Telecinco, pero con otra compañera.

Así se pudo ver en la gala de este miércoles 26, durante la cual, Bea Retamal y Dani se reconciliaron para sorpresa de todos. Recordemos que en el programa anterior se realizaron todo tipo de reproches, pues en el pasado ambos fueron pareja.

La convivencia dentro de la granja ha permitido que ambos puedan ir saldando todas las deudas que tenían pendientes. En concreto, la que fuese concursante de Gran Hermano le reconoció que se había sentido humillada al ver que con Steisy había protagonizado escenas similares a las vividas con ella, como la boda que celebraron en el piso del reality Sol@s, en el que se conocieron y en el que iniciaron su relación.

Poco a poco, los dos concursantes fueron bajando la intensidad. Bea terminó confesando que está enamorada de Dani, aunque hubiese pasado unos meses de verano que no se los desearía a nadie, y ya de noche y a solas no quedaban ningún tipo de rencillas.

Estando frente a frente mirándose a los ojos, Dani le dijo a Bea que sentía que la quería, y ella hizo un gesto de disfrutar con la declaración de amor. Y luego, finalmente, acabaron viviendo un momento tórrido bajo las sábanas, lo que en el mundo de los realities se conoce como hacer ‘edredoning’.

El alejamiento de Steisy y Dani

Del mismo modo, en la gala emitida este miércoles comprobamos cómo la amistad de Dani y Patricia ha llegado a su fin, y todo por una prueba. Los concursantes debían crear un muñeco que diese miedo usando hortalizas de la granja, y el guardés eligió como ganador a Israel Arroyo de forma solidaria, pues Manuel escondió la creación del vidente.

Steisy se posicionó del lado de su compañero, mientras que Dani veía injusta la decisión. Ahí comenzaron una colección de reproches que fueron a más, hasta el punto de que él terminó tirando una taza de leche al suelo de forma voluntaria.

Además, Steisy habló de nuevo con su novio, Pablo Pisa, y éste le aseguró de que Dani la estaba manipulando. Al regresar, la andaluza se enfrentó a Dani. “Eres un manipulador, te has reído de mi novio y se te ha caído la careta. Y hasta que no te vayas de este concurso ni te me arrimes, ni me mires, ni te acerques, asqueroso. Vaya mierda que eres. Pena que me he dado cuenta tan tarde”, le reprochó. Dani, por su parte, le respondió que era ella quien se había reído de su novio, y que si siguen juntos es porque él le paraba los pies. “Gracias a mí, tu novio no te ha dejado”, le aseguró.

