El zasca de Nico Abad a Juanma Castaño: "Mérito no es ganar 'MasterChef', sino que no le echen de COPE"

Nico Abad ha logrado erigirse como uno de los favoritos de la séptima edición de MasterChef Celebrity en las primeras dos semanas de concurso. Sin embargo, una mala noche puede arruinar el concurso de cualquiera y al periodista deportivo todavía le queda mucho camino para seguir los pasos de Juanma Castaño, ganador de la anterior edición.

En su encuentro con los medios durante la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria, Abad aseguró que le pidió consejo a su excompañero en Deportes Cuatro antes de embarcarse en la aventura de MasterChef. "Me dijo: '¿Estás yendo a clases de cocina?', le dije que no, y me respondió: 'Pues la has cagado, ya vas mal'", desvelaba.

El actual concursante no ha dudado en lanzar constantes pullas a su excompañero, llegando incluso a compararse con él. "He trabajado con él, soy periodista deportivo y sé tan poco de cocina como sabía él cuando entró. Sí, somos el mismo perfil", bromeaba.

Sobre si de alguna manera recoge el testigo de Castaño, Nico Abad hace referencia a la victoria ex aequo del año pasado con Miki Nadal. No he compartido la victoria con nadie, yo no he empatado", afirmaba entre risas.

Pero, a diferencia de Juanma Castaño, Abad ha podido permitirse un parón para participar en el concurso culinario, pues desde que se alejara de la televisión en 2020 se dedica a gestionar su propio canal en la plataforma Twitch. "Me di vacaciones de mi canal, y tan ricamente. (...) Tienes que practicar mucho en casa, la nevera se te llena de cosas, la cocina se te llena de trastos, no paras de cocinar, pierdes vida social, ganas bastante peso...", explicó.

El aspirante a nuevo MasterChef Celebrity ha revelado que le dijo a Juanma Castaño "tío, no entiendo cómo pudiste hacer las grabaciones y luego tu programa por la noche". "En los exteriores se iba con un técnico, hacía el programa donde estuviera... lo de Juanma tiene un mérito extraordinario. No ganar MasterChef, sino que no le hayan echado de la Cope", añadía.

Sobre lo que ha supuesto para él volver a ponerse frente a las cámaras, en este caso para participar en un talent show, Nico Abad se muestra entusiasmado: "Estoy fuera de la tele desde el 2020 y me he reconciliado con la televisión". Y es que al periodista le ha impresionado "ver equipos grandes, cámaras atentos, redactores sin cascos, cómo se guionizan las tramas según la marcha del programa para incidir en esto o esto... es un programa de televisión que no te lo puedes creer", concluye.

