‘Ya es verano’ se despide rectificando una noticia falsa: “Fue por las prisas, pero no es verdad”

Una de las noticias del corazón de este fin de semana ha sido la infidelidad reconocida de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, quien había anunciado su próximo enlace con mucha ilusión el pasado jueves en El Hormiguero. En ese sentido, en la tarde del sábado, el programa Ya es verano se vino arriba y explicó que a quien se había visto a Íñigo besando durante un festival de música era una modelo brasileña llamada Marina, algo que replicaron numerosos medios. Sin embargo, la información no era cierta, por lo que al día siguiente tuvieron que rectificar.

“Por las prisas dimos por hecho que era ella, pero no es verdad”, explicó Frank Blanco, uno de los presentadores de Ya es verano. “Un testigo presencial del beso asegura que no es ella. Ese sombrero no lo llevaría Marina”, detalló el comunicador.

Lo llamativo es que esta corrección se realizaba poco antes de que el programa se despidiese de los espectadores para siempre. Y no porque vaya a cambiar de nombre, puesto que estamos en otoño y no en verano, sino porque su franja de emisión va a volver a manos de Emma García, quien estrenará el próximo fin de semana un nuevo espacio que todo apunta que se llamará Fiesta.

Los últimos minutos de Ya es verano estuvieron dedicados a dar las gracias tanto a los espectadores como al equipo que ha hecho posible. “Hoy es 25 de septiembre, no sé si sabéis lo que eso significa. Significa que se ha acabado, ahora ya sí, el verano. Han sido 9 fines de semana, 90 horas bastante intensas y significa que desde el equipo de este programa esperamos que hayáis disfrutado lo mínimo que hemos disfrutado nosotros con vosotros, y que ahora sí, toca recoger la sombrilla”, explicaba la colaboradora María Verdoy a los presentadores Verónica Dulanto, Marta González Novo y Frank Blanco. A continuación, el programa puso un vídeo de mejores momentos, con todo tipo de situaciones divertidas.

“Quería darle las gracias, a todo el público, al equipo, a Mediaset, hemos sido muy felices en este verano. Toda la suerte al que viene, gracias de corazón”, decía después Verónica Dulanto. “Lo que llevo diciendo semanas. Me han dado la oportunidad de pasármelo como una niña, he conocido gente alucinante y nos han tratado tan bien, gracias, gracias, gracias”, se despedía por su parte Marta González Novo. Y Frank Blanco cerraba, añadiendo: “Nos tenemos que ir, gracias por todo lo vivido, nos tenemos que ir porque ya no es verano”. “Muchas gracias a todos, hemos sido muy felices. Y a partir de ahora, suerte a los que vienen”, cerraba Verónica Dulanto.

57 días después de su estreno finaliza Ya es verano #YaEsVerano25S pic.twitter.com/skSvzhB2ff — EliamSweet 🍂 (@eliamsweet) September 25, 2022

