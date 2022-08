El rentable castigo de 'Sálvame' a Rafa Mora: el blanqueamiento que le sienta en 'Viernes Deluxe'

La bomba estallaba en Sálvame este pasado martes, cuando la dirección del programa de Telecinco se reunía de urgencia con Rafa Mora para decidir sobre su futuro en televisión, tras recibir cientos de quejas por parte de la audiencia ante la terrible actitud del extronista con algunos de sus compañeros.

"Nuestros directores se están planteando su permanencia en Sálvame. Para nosotros la audiencia es lo primero y queremos saber si el colaborador causa dolor al programa", se podía escuchar en uno de los vídeos emitidos durante el pasado 23 de agosto.

Incluso la propia presentadora del programa, Adela González, le reprochaba la mala actitud al valenciano el pasado lunes, asegurando que en muchas ocasiones le "pierde el respeto" a algunos de sus compañeros. "Tú te metes con tus compañeros y con tus compañeras, y a veces subido de tono. Hay veces que se pierde el respeto, y no es bonito. Sí que es cierto que hay a ciertas personas a las que las tratas 'en palmitas' y a otras compañeras se le denigra. Eso se nota. A veces, hay que rebajar el tono", comentaba González.

Uno de esos compañeros con los que más enfrentamientos ha tenido es Miguel Frigenti. La última se producía el pasado lunes, cuando Frigenti le reprochaba a Mora la actitud homófoba que había tenido con él. Y es que días antes, Rafa Mora intentó callar una opinión del periodista sobre Anabel Pantoja afirmando que "era un pelele" y por tanto no podía opinar de ese asunto. "No eres relevante en esta historia. Yo estoy cerca del tema, Miguel, como cuando tú hablas de los drag queens o de Torremolinos. En este tema eres un pelele, no estás a la altura".

Una conducta que terminó de hartar a la audiencia, que estalló en redes sociales pidiendo la desaparición del colaborador del programa de Telecinco. Aunque parece que estas primeras regañinas por parte de la dirección y presentadores del programa, solo duraron las primeras 24 horas, ya que finalmente el resultado no podría haber sido más positivo para el extronista.

Rafa Mora a @MiguelFrigenti: “Tú habla de drag queens y de Torremolinos” pic.twitter.com/yLob36DAq0 — Javichu Nieto 58% 🇺🇸💫🎣 (@javichu_oficial) August 18, 2022

Era el pasado miércoles cuando Rafa Mora recibía el apoyo de todos sus compañeros, incluido el de Kiko Matamoros, su mentor. A lo largo de toda la tarde, Rafa estuvo en una sesión de 'coach' con Cristina Soria para analizar, sin mucho éxito, su conducta en el programa. Finalmente, las presentadoras realizaban varios momentos íntimos en plató con Rafa, donde hicieron un trabajo de humanización del colaborador, preguntándole sobre su familia, su infancia, sus familiares fallecidos... Y no hablado de las actitudes cuestionadas del colaborador.

Miguel Frigenti, de víctima a culpable

El cambio de discurso de Rafa Mora, nunca reconociendo del todo sus errores sino apelando a que solo se defiende de los ataques de los otros, no caló en Miguel Frigenti. De hecho, el periodista aseguraba que era todo un papel, y que sí se creía las lágrimas sobre sus familiares, pero no sobre su posible cambio en su conducta.

¿De qué lado te posicionas en esta movida?

RT- Rafa Mora

MG- Miguel Frigenti#SálvameSandía #yoveosálvame pic.twitter.com/iEpHR5ISuQ — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) August 23, 2022

De hecho, muchos de los colaboradores se volcaban con el posible despido de Rafa Mora, asegurando que Miguel Frigenti también tiene muy malas formas. Algo que no entendía el colaborador, que respondía a Laura Fa asegurando que "no está bien atacar a la víctima y salvar al verdugo".

Esta opinión era repetida en el programa del pasado jueves, cuando Miguel Frigenti acudía con sus hermanos al plató. Los tres 'Frigentis' afeaban la actitud de Rafa Mora y se enfrentaban al resto de colaboradores, que se mostraban muy críticos con los comentarios de Miguel. Tanto es así, que el protagonista se enfrentaba con las presentadoras del formato, cuando el periodista aseguraba que Sálvame estaba "blanqueando la imagen de Rafa Mora".

[Gema López, a Rafa Mora: "Basta de salir del plató. En otro trabajo ya te habrían echado"]

"Le estamos viniendo muy bien para terminar de blanquearse. Tendrías que dar las gracias al programa por haber traído a mis hermanos porque te está viniendo genial. Esas frases que te dicen las presentadoras de 'confiamos en ti', 'vas a poder aguantar toda la tarde'...", aseguraba Frigenti. Algo que no gustaba a las presentadoras, que atacaron al periodista y acabaron igualando el tema de Rafa Mora al de Miguel Frigenti, como si ambos hubieran demostrado la misma conducta.

El pandillismo bully q hay en sálvame conformado x Rata Mora, Gemma López y, como no, la pelotera de Terelu,me demuestra una vez + q estoy EN EL LADO CORRECTO y solo puedo decir esto:@MiguelFrigenti TE LOS ESTÁS COMIENDO A BOCADOS, si necesitas salsa, avísame 😘 #yoveosalvame pic.twitter.com/DOgL4ttgi7 — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) August 25, 2022

Blanqueamiento rentable

La realidad es que poner a Rafa Mora en el punto de mira de la dirección del programa no le ha traído graves consecuencias. A diferencia de otras semanas, el extronista ha acudido a su puesto como colaborador todos los días, algo que no hacía las semanas anteriores.

Su presencia diaria le ha proporcionado más ingresos económicos y, para intentar reducir el rechazo entre los televidentes, Sálvame ha intentado humanizar al colaborador recordándole temas que le afectan para que la audiencia le vea emocionado. Todo ello culminando en la realización de un polígrafo este Viernes Deluxe, es decir, premiándole con más minutos en la pequeña pantalla.

Incluso la propia dirección del programa ha pedido disculpas al colaborador por volver a emitir unas imágenes donde Rafa Mora no podía aguantar las lágrimas al recordar a su abuela fallecida.

Si realmente la intención de la dirección del programa de La Fábrica de la tele era 'dar un toque' al colaborador para que mejorara su actitud con sus compañeros, le habrían apartado durante un tiempo, para reconducir su presencia en televisión. Pero lejos de esto, ha estado más días que nunca en el programa, algo que puede resultar contradictorio.

Picos de audiencia

La realidad es que Rafa Mora no ha dejado de acudir al plató porque los datos de audiencia han subido estos últimos días. Sálvame Naranja alcanzaba un pico máximo el 23 de agosto, con un 15% de cuota y 1.170.000 espectadores, algo que se repetía en el programa del día siguiente (24 de agosto), siendo el dato más alto de Sálvame Sandía hasta la fecha con un 12,9% de share y rozando el millón de espectadores.

Además de esto, durante estos dos días consecutivos, el programa presentado por Adela González y Terelu Campos se ha convertido en el programa de televisión más comentado en redes de ambas jornadas. El 23 de agosto, Sálvame recaudaba un total de 8,8 millones de impresiones y 65.100 tuits, algo sucedido ocurría el 24 con 7,4 millones de impresiones.

🍋🍊🍉 Ayer @salvameoficial se convirtió en el programa de televisión + COMENTADO DEL DÍA en redes



📲 El programa de @fabricatele registró un total de 8,8 MILLONES de impresiones. pic.twitter.com/oD0ENz8uCY — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 24, 2022

La realidad es que Rafa Mora ha salido reforzado del que parecía un ultimátum por parte de la dirección; la mayor parte de sus compañeros le han apoyado, ha trabajado más días y le han premiado siendo el protagonista de Viernes Deluxe.

