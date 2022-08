RTVE se niega a revelar cuánto ha pagado por los derechos del polémico Mundial de Catar

"Cabe indicar que la orientación actual del mercado y del consumo de estos derechos muestra una clara tendencia a la adquisición de los mismos por parte de las plataformas y operadores de acceso condicionado, lo que supone en muchos casos situaciones límite en la negociación posterior para su recompra parcial por parte de los operadores en abierto, el abono de sobreprecios o directamente la imposibilidad de cumplir con el mandato legal", argumenta.

"Por ejemplo, los derechos de retransmisión deportiva de los JJOO también se encuentran en el citado catálogo, y su adquisición en exclusiva por una plataforma de acceso condicional (DISCOVERY CHANNEL) ha determinado la obligación para CRTVE de negociar su recompra (parcial) con posterioridad, en unas condiciones mas gravosas de las que hubiera supuesto su adquisición en la subasta inicial, para asegurar que toda la sociedad española puede tener acceso libre a esta competición".

No obstante, hay que recordar que en el caso del Mundial de Catar, RTVE no negoció con la FIFA sino con Mediapro, y que los españoles no se habrían quedado sin ver los partidos de interés general en abierto ya que tanto Mediaset España como Atresmedia también acudieron a la puja.

Fuentes participantes de la subasta aseguraron entonces a EL ESPAÑOL-Invertia que la cantidad ofertada a Mediapro por el ente público "superó con creces" las cifras presentadas por el resto de televisiones, que percibieron una vez más en esta estrategia de RTVE una 'sobrepuja' contra la que resultaba casi imposible competir en igualdad de condiciones.

Otra de las razones de Pérez Tornero para comprar este mundial es que en el mercado internacional se comercia diariamente con países dictatoriales, como así sucede actualmente con el petróleo con países como Arabia Saudí o con el gas con Rusia. También cree que reputacionalmente la cadena tiene más que ganar que perder porque el público quiere ver a la Roja en la pública.