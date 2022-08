Pablo Puyol, desconcertado al no formar parte del reparto de 'UPA Next': "No habrán querido que esté"

Pablo Puyol, desconcertado al no formar parte del reparto de 'UPA Next'.

UPA Next, de ATRESplayer PREMIUM, se encuentra en plena grabación. El regreso de la mítica serie de Antena 3, Un paso adelante, es una de las grandes apuestas de la cadena para su próxima temporada, pero los fanes de esta ficción no contarán con uno de los rostros más conocidos de la serie, Pablo Puyol.

La noticia trascendía el pasado mes de mayo, cuando el propio actor comunicaba en laSexta Noche que no habían contactado con él para formar parte del reparto. "Hasta donde yo sé, no. No me han contactado. Supongo que no, pero no lo sé. Creo que lo bonito sería saber qué les ha pasado a esos cuatro o cinco personajes principales, cómo han envejecido, cómo han madurado...", decía por aquel entonces.

Pero en una entrevista concedida a La Razón, Puyol ha profundizado más sobre cómo se siente al saber que, definitivamente, no formará parte del regreso de Un paso adelante. Puyol confiesa no saber el motivo de su ausencia, argumentando que, quizás, no han querido contar con él. "Por alguna razón, no habrán querido que esté, no hay más historia", confiesa al ser preguntado sobre esta cuestión.

Además, no duda en confesar que le ha resultado "raro" el no actuar en el reencuentro, ya que afirma formar parte del "grupo fuerte en la serie, en el que éramos cinco". "Me hubiera gustado que me llamaran, o que por lo menos me explicaran por qué no querían que estuviera, pero bueno. Es su historia, ellos la contarán como quieran, y por supuesto que les deseo lo mejor y que dure muchísimo tiempo".

El actor ya había expresado su deseo de formar parte del reencuentro de Un paso adelante. Lo hizo en una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que declaró lo siguiente: "Es una historia en la que me hubiera gustado estar. Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón".

Los que sí formarán parte de UPA Next son Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz y Beatriz Luengo, que volverán a dar vida a sus populares personajes; Rober, Silvia y Lola. Pero esta vez lo harán con un pequeño cambio, y es que encarnarán a profesores de la escuela. Al reparto también se incorporan los actores Lucas Velasco y Marta Guerras que interpretarán a los profesores Luiso y Sira, respectivamente. Asimismo, desde Atresmedia confirman que Lola Herrera volverá a interpretar a la mítica Carmen Arranz, eso sí, en participaciones especiales episódicas.

