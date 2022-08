Raquel Lozano ('GH') estalla contra Lydia Lozano en 'Sálvame': "No tienes ni idea de nada"

Raquel Lozano está siendo una de las protagonistas indiscutibles de Sálvame en los últimos días. La supuesta 'relación' que mantendría junto a Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja, ha provocado que la exparticipante de Gran Hermano se convierta en el foco de todas las informaciones del programa vespertino de Telecinco.

En la tarde de este lunes, la fisioterapeuta ha entrado por teléfono en directo en el programa de Mediaset para cargar sin remordimientos contra Lydia Lozano por un comentario que había pronunciado minutos antes. La periodista aseguraba que Lozano y Omar habían filtrado intencionadamente su incipiente relación para participar en el próximo reality de la cadena, Pesadilla en El Paraíso, formato al que, por ahora, solo acude el canario.

Pero no solo esta intervención de Lydia ha provocado la ira de la cacereña, y es que el programa presentado por Adela González y María Patiño invitaba a un supuesto ex de la protagonista, que asegura que Raquel Lozano "haría cualquier cosa por tener fama".

A través del teléfono de Rafa Mora, que se encontraba presente en el estudio de Fuencarral, la protagonista comenzaba su discurso contra Lydia Lozano y su presunto ex. "Buenas tardes, una vez más sin sentarme y sin cobrar en ningún sitio. Lydia como siempre tus informaciones son una mierda, como siempre las tienes que contrastar. Si lo único que he hecho mal es conocer a Omar, lapidadme".

Raquel Lozano estalla contra Lydia Lozano.

"Lydia que hable lo que le dé la gana, pero cuando no sepa que no hable. Ella ha dicho que todo lo que estoy haciendo es para entrar en ningún reality. Ya me lo han ofrecido", añadía, desmintiendo así sus intenciones de formar parte de Pesadilla en El Paraíso. Por su lado, Lydia Lozano seguía segura de su punto de vista, y le recriminaba a Raquel por qué no saltaba contra Alba Carillo, ya que la modelo fue la que filtró su supuesta relación con el canario.

Pero la conversación alcanzaba su punto de mayor tensión cuando, mientras Raquel Lozano hablaba, la periodista continuaba con su discurso, sin poder escuchar los argumentos de ambas. "¡Estoy por teléfono Lydia, que tienes toda la puta tarde para hablar!", se podía escuchar a través del micrófono de la propia Lydia. En ese momento, María Patiño paraba la intervención de la cacereña y le pedía que se comportara correctamente.

Raquel Lozano en brote contra Lydia #yoveosalvame pic.twitter.com/8Q8KfIIDFP — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 8, 2022

