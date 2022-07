El repaso de un presentador de la ETB a Elisa Beni: "Yo no voy a comer con la cloaca"

El repaso de Xabier Lapitz a Elisa Beni por defender a Eduardo Inda: "Yo no voy a comer con la cloaca"

La periodista Elisa Beni protagonizó este miércoles 20 de julio una tensa conversación con Xabier Lapitz, presentador del programa En Jake en la ETB. La tertuliana intervino por videollamada en el espacio de la autonómica vasca para defender la figura de Dolores Delgado, quien acaba de dimitir como fiscal general del Estado, y sus reuniones con periodistas como Eduardo Inda justo el día que José Manuel Villarejo salió de la cárcel, algo que hizo estallar al conductor del formato.

Lapitz recordó que el día que el polémico excomisario salió de prisión, Delgado se reunió con personas como el mencionado Inda o Manuel Cerdán. "Entenderás que muchos que estemos con la mosca detrás de la oreja", apeló a la invitada.

"Si Villarejo ya estaba saliendo, ¿qué más da? Otra cosa es que se reunieran antes de que saliera para intentar pergeñar algo", defendió Beni, que no dudó en asegurar que la exfiscal es "una persona honrada y una servidora pública".

[La comparación absurda entre los amantes de los animales y los nazis defendida por Elisa Beni]

El presentador hizo referencia entonces a la entrevista a Dolores Delgado que el periódico de Inda publicó justo cuando se descubrió la reunión entre ambos, a la cual dieron cobertura Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras en sus respectivos programas. "Aquella entrevista del pseudoperiodista Inda era infumable, nos intentó vender que habían quedado para hacer esa entrevista cuando son cazados".

En ese momento, Elisa Beni reconocía que la reunión no tenía como objetivo hacer esa entrevista. "Es verdad que la entrevista la hacen a posteriori. (...) Dolores Delgado estaba dolida por el trato injusto que le daba la prensa, alguien le recomienda que se acerque a los medios para explicarles cuál es su proyecto y qué es lo que van a hacer. Hay una primera comida en la que está con Ferreras, Florentino Pérez...", trataba de explicar la tertuliana.

🔴 ESCÁNDALO

Elisa Beni quiso echar una mano a Inda y Dolores Delgado sobre su reunión el día que Villarejo salió de la cárcel, pero se la echó al cuello.

Elisa le confirmó a @Xlapitz (1:57) que se inventó la entrevista. Ana Rosa y Ferreras dieron cobertura a la entrevista FAKE. pic.twitter.com/gN7AsfHCpt — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 21, 2022

"Me lo estás poniendo fenomenal, Elisa, me está quedando el cuadro estupendo", ironizaba Lapitz. "¿Qué pasa? ¿No se puede comer con los periodistas para explicarles tu historia?", espetaba entonces Beni.

"Nosotros también comemos con personas, lo que yo no hago es comer con la cloaca", aseveró el presentador, que ante la insistencia de la periodista en que nunca hubo connivencia entre Dolores Delgado y Eduardo Inda, acababa estallando: "¿Cómo no va a estar en connivencia con Inda si después de que le cazan hacen una falsa entrevista para tapar por qué se habían juntado? Hombre, por favor, que no venimos aquí a chuparnos el dedo", dijo indignado.

"Al día siguiente, en connivencia, Inda y la fiscal general del Estado se pusieron de acuerdo para mentirnos en la tele con Ferreras dando cobertura", sentenció el presentador antes de cortar abruptamente la llamada con Elisa Beni, recalcando que sus opiniones eran muy distantes entre sí.

Sigue los temas que te interesan