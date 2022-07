La PrePartyEs, la gran cita de Eurovisión en España, confirma una nueva edición en 2023 y ya hay fechas

En 2017, Eurovision-Spain, el portal de referencia en nuestro país sobre el certamen musical más importante en el mundo, organizaba por primera vez su fiesta PreParty. Un concierto en directo en el que numerosas delegaciones de Eurovisión podían actuar y darse a conocer al público español, antes de su participación en Eurovisión. Aquella primera edición fue un éxito, y desde entonces ese evento se ha convertido en una tradición a la que no han fallado, ni siquiera cuando la pandemia paralizó el mundo tal y como lo conocíamos, pues celebró dos ediciones virtuales en 2020 y 2021.

Tras la buena acogida de la última edición, celebrada en la Semana Santa de este 2022, la PreParty ha confirmado una nueva edición, en lo que ya se ha consagrado como una cita ya ineludible para todos los representantes en el popular certamen de la canción europea, y que tiene como objetivo promocionar las candidaturas y la carrera de los artistas eurorivisivos fuera de sus fronteras.

Así, la PrePartyEs se celebrará el fin de semana del 7 y 8 de abril de 2023 en la sala La Riviera, sede de los conciertos desde su primer año, y volverá estar dividida en dos noches. En la primera, la del viernes, actuarán una docena de artistas relacionados con la historia del festival y sus preselecciones. En su última edición se pudo disfrutar, entre otros, de la presencia de los representantes de Bulgaria y Lituania en Eurovisión 2020 y 2021, Victoria y The Roop; y los participantes del Benidorm Fest, Blanca Paloma, Luna Ki, Marta Sango, Sara Deop y Xeinn.

Ya el sábado llegará el día grande, con los representantes de diferentes países que participen en Eurovisión 2023. En la última edición participaron más de una veintena de delegaciones internacionales de las que compitieron en Turín, incluidos los ucranianos Kalush Orchestra, quienes ganaron Eurovisión 2022 con el tema ‘Stefania’.

Además, en la última PrePartyES participaron las delegaciones de Albania (Ronela Hajati), Alemania (Malik Harris), Armenia (Rosa Linn), Azerbaiyán (Nadir Rüstamli), Bélgica (Jérémie Makiese), Chequia (We Are Domi), Croacia (Mia Dimšić), Dinamarca (Reddi), Estonia (Stefan), Finlandia (The Rasmus), Francia (Alvan y Ahez), Georgia (Circus Mircus), Irlanda (Brooke), Islandia (Systur), Letonia (Citi Zēni), Lituania (Monika Liu), Macedonia del Norte (Andrea), Malta (Emma Muscat), Moldavia (Zdob și Zdub y Frații Advahov), Montenegro (Vladana), Noruega (Subwoolfer), Polonia (Ochman), Reino Unido (Sam Ryder), Rumanía (WRS), Suecia (Cornelia Jakobs) y Suiza (Marius Bear). La participación de Serbia (Konstrakta) estaba confirmada, pero causaron baja por motivos de salud, y Chipre tuvo que optar por actuar en remoto.

