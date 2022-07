Lolita cuela en el 'Deluxe' que las grabaciones de 'Tu cara me suena 10' empiezan en septiembre

Hace justo un año, Loles León, Los Morancos, Agoney y Lydia Bosch eran los primeros nombres confirmados de la nueva edición de Tu cara me suena, la novena. Los primeros días del mes de julio de 2021 eran los elegidos por la cadena y la productora del formato, Gestmusic, para ir poniendo cara al casting de la que fue una nueva y exitosa edición. Tu cara me suena 9 revalidó un año más las grandes audiencias del formato con una audiencia media de 2,3M y más de un 20% de share, arrasando en la final del 4 de marzo ante 2,7M y un gran 25,4% de cuota de pantalla.

Sin embargo, el hermetismo este año sobre Tu cara me suena 10 es total. Solamente hay algo claro: que las grabaciones empezarán en septiembre, aunque no se sabe si la segunda o tercera semana del mes. Al menos esto es lo que confirmó Lolita, curiosamente, en Telecinco el pasado viernes cuando era entrevistada por María Patiño en el Deluxe: “Igual que hoy estoy aquí hago cine, teatro, televisión o lo que sea. O estoy en Tu cara me suena o Tu cara no me suena (…) en septiembre empiezo y vuelvo a ser jurado”, señaló la cantante. Una labor que ejerce desde 2015 junto a Carlos Latre, Chenoa y Àngel Llàcer.

[¿Los cantantes profesionales tienen más miedo de imitar en ‘Tu cara me suena’?]

No es la primera vez que Lolita promociona Antena 3 o la defiende de las críticas de sus acérrimos enemigos de Sálvame, desde donde salió aquel mote peyorativo que ya forma parte del pasado, el de la `cadena triste´. En una ocasión, también en el Deluxe, Lolita defendió a la cadena privada y fue tajante, “es la que me da de comer todo el año”.

Las noticias sobre Tu cara me suena 10 se hacen esperar. Si, como confirmó Lolita, el programa empieza las grabaciones en septiembre tal y como sucede todos los años, el estreno de la nueva edición no sería hasta octubre e incluso más entrado el otoño. Cabe recordar que Tu cara me suena 9 tuvo uno de los estrenos más tardíos de todas las ediciones, no fue hasta el viernes 5 de noviembre de 2021. ¿La razón? La cadena prefiere grabar unas galas antes y que no haya problemas en cuanto a la producción de las galas. También se aseguró la permanencia del programa en antena hasta marzo ocupando, por tanto, gran parte del otoño y todo el invierno. Y con ello unas noches potentes en cuanto audiencias se refiere.

¿Qué emitir hasta entonces los viernes por la noche?

De esta nueva edición, lo único que se sabe es que el cuarteto del jurado será el mismo que en las últimas ediciones y que Manel Fuentes repetirá como maestro de ceremonias. Pero ¿qué emitirá Antena 3 hasta entonces? Cabe recordar que la cadena tiene hasta tres proyectos en barbecho que bien podrían servir como formatos de entretenimiento para la noche del viernes. Estos son la 2.ª edición de Veo cómo cantas, la 3.ª edición de Mask Singer y nuevos especiales del que es el regreso de Atrapa un millón a la cadena. Espacios que, debido a su corta duración, bien podrían servir como puente antes del regreso del ya histórico formato de imitaciones a Antena 3.

