Soraya Arnelas explota contra los críticos y defiende su participación en el 'Sálvame Mediafest'

Soraya Arnelas ha sido una de las invitadas de la segunda entrega de Sálvame Mediafest, el festival musical que reúne en prime time a artistas consagrados de la música con los colaboradores del formato vespertino de Telecinco. Pese al buen recibimiento que el programa ha tenido en el público, parece que no todos los fans de los participantes están contentos con su presencia, motivo que ha hecho estallar a Soraya por las críticas recibidas en las redes.

La cantante, que interpretó en la gala de este miércoles su mítico tema Mi mundo sin ti junto a Lydia Lozano, no ha dudado en plantar cara a los comentarios despectivos y malintencionados que ha recibido a través de Twitter.

"A ver si les queda claro a algunos. No me importa una mierda hablando mal y pronto vuestra opinión de nada sobre mi vida y mis decisiones. Que voy a cumplir 40 años y ya tengo el c*** pelao", ha escrito la que fuera concursante de Operación Triunfo en su perfil de la citada red social.

Además de publicar esa contundente respuesta generalizada, la artista extremeña también ha contestado personalmente a algunos de los usuarios que la han mencionado para despreciar su presencia en el formato de Mediaset.

"¿De verdad te prestas a esto?", le preguntaba uno de los internautas. "Los hay que no tienen trabajo. Están las cosas para ir rechazando oportunidades. Además, yo me lo paso genial, así que a quién le importa", espetaba ella.

A otro seguidor que aseguraba que su asociación con Sálvame le perjudicaría porque "solo están llamando a gente muy acabada", Soraya respondía lo siguiente: "Mírate mi agenda de conciertos, ya verás qué acabada estoy". Y añadía: "Me importa lo que viene siendo una mierda tu opinión".

Lo cierto es que no todo han sido críticas para la cantante por su presencia en el Sálvame Mediafest. Su actuación junto a Lydia Lozano ha sido muy aplaudida en redes y, además, Arnelas ha recibido el apoyo de muchos de sus seguidores y amigos ante las críticas. Es el caso de Javi Soleil, exmiembro del grupo D'Nash, que invitaba a la de Valencia de Alcántara a no hacer "ni caso" a los comentarios. "Es que flipo. Como si hubiera muchos programas musicales en España. Y además, que es una cosa divertida para entretener y pasar un buen rato", sentenciaba el cantante.

