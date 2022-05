Paula Echevarría se suma al jurado de 'Got Talent' en su octava edición.

Paula Echevarría tiene un nuevo y sorprendente proyecto en televisión. La actriz e influencer ha fichado por la octava edición de Got Talent España para sumarse al jurado, que volverá a contar con cuatro jueces tras prescindir de Paz Padilla en la anterior entrega del formato.

Mediaset España ha anunciado este jueves la incorporación de la asturiana al exitoso formato producido por Fremantle, que además seguirá contando con Edurne, Dani Martínez y Risto Mejide en su mesa de jueces.

"Me encanta ‘Got Talent España’. Es un formato que, como espectadora, me ha hecho alucinar y me ha emocionado mil veces. Mi padre es fan número uno del programa y fue con él con quien empecé a engancharme", confiesa la actriz.

En la próxima edición del programa que Telecinco produce en colaboración con Fremantle España, Paula Echevarría se unirá al equipo de jueces para valorar el talento de los artistas que se suban al escenario, en el que una vez más estará Santi Millán como maestro de ceremonias.

Sobre sus sensaciones a la hora de afrontar este nuevo proyecto, Paula Echevarría explica: "Reconozco que estoy un poco nerviosa. ‘Got Talent España’ lleva ya varios años de éxito y mis compañeros llevan mucho tiempo juntos. Seré como la nueva alumna de la clase, pero les conozco a los tres, son geniales y estoy segura de que encajaremos a la perfección. Creo que con Dani me voy a reír mucho, que Risto me va a dar mucho cariño, porque a pesar de su fachada es muy amable y cariñoso, y que Edurne va a ser con la que más cosas en común voy a tener".

Tras un casting online con más de 6.000 candidatos, el equipo del programa está actualmente realizando pruebas de selección presenciales en diversas ciudades españolas como Barcelona, Sevilla y Madrid. Las grabaciones de la octava temporada del programa comenzarán próximamente.

