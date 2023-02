Quién es Manu Baqueiro, el finalista de 'MasterChef Celebrity 7' que va hoy a 'Pasapalabra'

La interpretación estará muy presente en Pasapalabra en la tarde de este viernes, y es que el concurso que presenta Roberto Leal recibe hasta a tres intérpretes. Uno de esos actores que lo dará todo en las diferentes pruebas del formato es Manuel Baqueiro, quien este invierno, además, se consiguió alzar como finalista de MasterChef Celebrity.

Manuel Baqueiro López de Sá, conocido artísticamente como Manu Baqueiro, nace en Madrid en el año 1978. En su casa conocen bien lo que es el mundo de la interpretación, pues es hermano por parte de madre del también actor Alfonso Bassave.

Aunque le atraía el mundo de la interpretación, su primer impulso fue el de formarse en el mundo del Derecho; estudió la carrera y trabajó en el sector durante un año, hasta que al fin se centró en su vocación de actor.

Su trabajo más conocido es el de Marcelino, Marce, en Amar es para siempre, la serie diaria de Antena 3, y el cual lleva interpretando desde el año 2005. Entonces la serie se emitía en Televisión Española, con el nombre de Amar en tiempos revueltos. En ese sentido, apunta en una entrevista a Diez Minutos que “nunca me he planteado dejar la ficción porque, por fortuna, siempre he podido compatibilizar las grabaciones con el teatro, que es otra de mis grandes pasiones y eso me oxigena mucho. Además, las cosas en esta profesión ya son de por sí bastante duras como para renunciar a un proyecto en el que estoy tan a gusto y que funciona tan bien”. Ese mismo personaje también le ha hecho aparecer en el spin-off de la serie, Lumelia.

Además, Manu Baqueiro ha trabajado en otras series de televisión como La sopa boba, 700 euros, diario secreto de una call girl e Impares.

En la gran pantalla ha trabajado en The Tester, de 2005, y en 2014 apareció en Historias de Lavapiés, protagonizada por Willy Toledo, y en la comedia familiar Pancho, el perro millonario, basada en el famoso can del anuncio de la ONCE.

El teatro es otra de sus pasiones, y sobre las tablas ha trabajado con alguno de nuestros mejores directores. Víctor Conde le dirigió en La Ratonera de Agatha Christie, Juan Carlos Rubio en Al final de la carrera e Ignasi Vidal en El Plan y El Cíclope y otras rarezas de amor, entre otros montajes.

De sus últimos proyectos televisivos se puede destacar MasterChef Celebrity, del que fue concursante el pasado otoño en La 1 de TVE. Consiguió una gran evolución y se alzó como duelista contra Lorena Castell, si bien fue la colaboradora de Zapeando la que acabó ganando la temporada.

