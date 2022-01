Amazon Prime Video ficha a Arturo Valls y Ana Morgade para su nuevo programa de comedia

Prime Video ha anunciado este miércoles True Story España, un nuevo programa de comedia Amazon Original que contará con seis capítulos de media hora de duración. En este nuevo formato, presentado por Ana Morgade y Arturo Valls, participarán conocidos personajes de diferentes ámbitos del panorama nacional contando una anécdota inédita, real y divertida que les haya sucedido y que cobrará vida a través de una recreación cinematográfica de los hechos que estará dirigida por Secun de la Rosa. Un programa híbrido en el que realidad y ficción se mezclan de una forma nunca antes vista en nuestro país. True Story España es una producción de Warner Bros. ITVP España y se estrenará en más de 240 países y territorios en 2022 en exclusiva en Prime Video.

En True Story España dos cómicos serán los conductores y presentadores del programa, quienes preguntarán y comentarán con el invitado su sorprendente vivencia para conocer todos los detalles, resaltando las partes más divertidas e insólitas. Las historias, paralelamente, cobrarán vida a través de recreaciones con un alto nivel de producción y que contarán con la participación de reconocidos actores a nivel nacional.

“Estamos felices de poner en marcha un proyecto tan único y especial como True Story España,” afirmó María José Rodríguez, Head of Spanish Originals, Amazon Studios. “Seguimos apostando por formatos innovadores en España que marquen la diferencia de la mano de grandes talentos como lo son Ana Morgade, Arturo Valls y Secún de la Rosa y estamos convencidos de que este programa será un gran éxito”.

“Tras el éxito de LOL: Si te ríes, pierdes y Celebrity Bake Off España estamos encantados de presentar este próximo programa de comedia español”, aseguró Georgia Brown, Director of European Amazon Originals, Amazon Studios. “Este formato innovador en España, que mezcla la entrevista con un reconocido talento y ficción, es una apuesta divertida, fresca y sorprendente. Estamos seguros de que la audiencia de Prime Video disfrutará descubriendo estas peculiares anécdotas de sus estrellas favoritas”.

“True Story es un regalo de formato, una apuesta original con ingredientes muy singulares. Poder jugar con los géneros de la entrevista, el humor y la recreación cinematográfica es para nosotros, como productores, un reto muy exigente, pero al mismo tiempo es fascinante”, señala Sebastián Moguilevsky, Director General de Warner Bros. ITVP España y Portugal.

True Story España está producido por Warner Bros. ITVP España (First Dates, ¿Quién quiere ser millonario?, Pesadilla en la cocina, ¿Quién quiere casarse con mi hijo?) con Sebastián Moguilevsky como showrunner, Pablo Abelenda como productor ejecutivo y Clara Nieto como productora ejecutiva. Esta nueva producción con invitados VIP es la versión española del popular programa de televisión australiano True Story with Hamish and Andy. Se trata de un formato de Radio Karate, distribuido por Warner Bros. International Television Production (The format is owned by Radio Karate and distributed by Warner Bros International Television Production) y que ha sido adaptado en USA para NBC, en Alemania para VOX y en Holanda para MAX/NPO1, así como para Prime Video en Francia, donde ya ha sido producida una segunda temporada de este programa de la mano de estrellas de Youtube y con famosos invitados.

True Story España se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como Celebrity Bake Off España, LOL: Si te ríes pierdes, G.E.O: Más allá del límite, y los próximos estrenos El desafío: 11M, Sin huellas y Un asunto privado, así como las series Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy's Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Borat Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, así como el contenido licenciado.

