El mensaje de Navidad de Felipe VI no revalida su récord y cae en más de siete puntos

No lo ha conseguido. Felipe VI no logra superar la gran acogida que tuvo por parte de la audiencia el mensaje de Navidad del pasado año, en el que logró batir todos los récords registrados hasta la fecha. El pasado 24 de diciembre a las 21:00h, el discurso del monarca registró una cuota de pantalla del 63'7% a través de la emisión simultánea que se realizó a través de 30 cadenas. Una cifra que se traduce en una audiencia media de 7.883.000 espectadores y que queda 7'1 puntos por detrás de la conseguida en 2020.

El pasado año esta cita aglutinó a una media de 12.234.000 televidentes y obtuvo un share del 70'8%. Números que lo convirtieron no solo en el mensaje más visto desde que el rey Felipe ocupa el trono, en el año 2014, si no también en el más seguido de la historia. Cabe destacar que el primer registro data del año 1992.

EL DISCURSO NAVIDEÑO DE SM el REY Felipe VI registró una audiencia media de 7.933.000 espectadores y una cuota de pantalla del 64,1% a través de la emisión en simultáneo de 30 cadenas que ofrecieron el mensaje con un consumo de 9.296.000 personas.#Audiencias 📺📊👑 pic.twitter.com/4jcecQH3Wq — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 26, 2021

Desglosando los datos por cadenas, el canal más seguido durante la emisión de este discurso fue La 1. La cadena pública consiguió un 18'8% de share con una media de 2.322.000 espectadores. Cifra que se queda muy por debajo de la conseguida en 2020, cuando registró un 24'6% de share y 3.723.000 televidentes.

En segunda posición se encuentra Antena 3, que en este 2021 logra mejorar los datos obtenidos respecto al pasado año y alcanza un 18% de cuota de pantalla con 2.229.000 espectadores. Cifra que contrasta con el 14'2% de share los 2.157.000 televidentes que logró en 2021.

Por su parte, y en comparación con los buques insignia de los dos grandes grupos de televisión privada en nuestro país, Telecinco fue la menos vista. Durante la emisión del mensaje del rey, la cadena de Paolo Vasile reunió a una media de 1.109.000 espectadores y consiguió un 9% de cuota de pantalla. Dato que también se queda por debajo del conseguido en 2020, en el que registró el 11'6% de share y 1.758.000 televidentes.

En lo que se refiere a comunidades autónomas, y según el informe realizado por la agencia Dos30 sobre los datos de Kantar Media, el territorio español en el que más seguimiento ha tenido el mensaje navideño del rey fue Asturias, con un 75'2% de share. A esta región le siguen Castilla la Mancha, con 74'8%, y Aragón y Murcia, que empatan con un 74'3%. En la cola, y por tanto los territorios donde menos se vio el discurso del rey Felipe VI, se encuentran País Vasco, con un 45'6%, y Cataluña, que cierra la lista con un 36'2%.

Felipe VI durante su mensaje de Navidad 2021.

La primera Navidad Covid de nuestra historia fue el escenario perfecto para que el rey fulminara todos los audímetros. Algo que no ha logrado repetir en esta segunda, en la que continuamos conviviendo con el virus. Por otra parte, el cambio de escenario del discurso que el Felipe VI acostumbra dar el día de Nochebuena parece no haber convencido de igual manera que la tradicional a la audiencia. Un mensaje que para muchos ha estado exento de candor navideño y que, tal y cómo demuestras los números, no ha sido recibido con tanta fuerza como el de hace un año.

