Quién es Ken Appledorn, el actor que desde hoy va a ‘Pasapalabra’ en calidad de invitado

Uno de los rostrosmás desenfadados del cine y la televisión se cuela desde hoy en nuestros hogares. Y es que el actor Ken Appledorn, participará desde esta tarde en Pasapalabra, ya que el concurso que presenta Roberto Leal da la bienvenida a cuatro nuevos famosos como invitados.

Junto a este artista también se incorporarán al concurso María Jesús y su Acordeón, Goyo Jiménez y Esther Arroyo. Juntos ayudarán a los concursantes a acumular todos los segundos que puedan poniendo a prueba sus conocimientos, sus nervios y su rapidez visual en las diferentes fases del concurso, que cada día se cuela entre las emisiones más vistas de nuestra televisión.

Ken Appledorn nace en Míchigan Estados Unidos, en el año 1980. Durante su etapa de estudiante estuvo seis meses en Sevilla, ciudad de la que se enamoró y a la que volvió a vivir una vez se graduó. En la capital andaluza se forma como actor.

En televisión le hemos visto en series como Aída, Museo Coconut, Yo soy Bea o Bandolera. Sus trabajos más destacados son en Arde Madrid de Movistar + y Refugiados, de laSexta, y colaboró en El último show, de Aragón TV, serie que se convirtió en un fenómeno tras llegar a HBO.

En cine protagonizó la película independiente Casting, que le valió el Premio al Mejor Actor de Reparto en el Festival de Cine de Málaga. También logró el aplauso de la crítica con el largometraje The extraordinary tale of the times table, un delirante cuento de hadas filmado en Andalucía, pero grabado en inglés para una mayor distribución internacional. Dicha película le valió la nominación de La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía. En la gran pantalla está acreditado del mismo modo en Rifkin’s festival, de Woody Allen, y Malnazidos, de Javier Ruiz Caldera.

Ken Appledorn tiene una gran vis cómica, de la cual ha dado cuenta en algunas intervenciones de los programas de Los Morancos. No obstante, hay que destacar que Ken está casado con el humorista Jorge Cadaval desde el año 2007. En la pequeña pantalla presumió de su lado más desenfadado también en el programa de Telecinco Me lo dices o me lo cantas, donde interpretó todo tipo de parodias y encarnó a personajes como Donald Trump. “Yo soy cómico, pero no me considero humorista, nunca he sabido verme bien en ese registro”, asegura.

