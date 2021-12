Quién es Cissy, la exconcursante de 'La Voz' y supuesta amante de Canales y Antonio Montero

José Antonio Canales Rivera ha estado en el punto de mira en Sálvame desde hace días por la acusación que una mujer ha vertido contra él. Cissy, una cantante cubana que participó en La Voz, asegura que ligó con el torero y que este la rechazó al enterarse de que es transexual.

La supuesta examante del diestro ha vuelto este miércoles al programa de Telecinco para dar el nombre de otro colaborador con el que, según ella, ha tenido un tonteo. Se trata de Antonio Montero, a quien ella ha invitado a llamarla para cumplir su fantasía, mientras que el paparazzo niega la mayor, igual que hiciera Canales. Pero, ¿quién es Cissy y por qué se desenvuelve tan bien frente a las cámaras?

Cissy Miranda nació en la ciudad cubana de Pinar del Río, aunque hace más de 25 años se trasladó a España para buscar una vida mejor, aunque se encontró una situación totalmente distinta a lo que le contaron. "Un catalán me contrató. Me cuentan un paraíso de España y yo me lo creo. Me pintan todo más bonito. Pero realmente yo en Cuba vivía mejor…", relataba en abril de 2020 al blog Grandes Minorías.

La cantante comenzó a trabajar tocando el piano, pero asegura que su jefe la obligaba a desnudarse al final del show, algo por lo que acabó denunciándole y viviendo un auténtico infierno en sus primeros años en España.

En 2013, Cissy participa en la segunda edición de La Voz, que por aquel entonces se emitía en Telecinco. La artista interpretó al piano el tema Nosotros de Luis Miguel y, aunque los coaches tardaron en darle al pulsador, al final de la actuación David Bisbal y Rosario Flores giraron su silla.

"Los cuatro sois maravillosos. David, eres un artistazo, pero yo tengo una espinita: a mi madre le encantaba Lola Flores y me voy con Rosario", dijo la concursante.

Al volver al backstage, Cissy no podía contener la emoción por la oportunidad que le acababa de brindar el programa: "Mi momento ha llegado por fin", afirmaba antes de romper a llorar en los brazos de Jesús Vázquez.

Pero la vida de la cantante cubana volvería a complicarse con la pandemia del coronavirus. Cissy trabajaba en una discoteca y vivía en un piso de alquiler, pero la pandemia obligó a cerrar el local y su empresa dejó de pagarle, por lo que acabó desahuciada, tal y como ella misma contaba en la citada entrevista.

Ahora parece que Cissy ha encontrado una nueva fuente de ingresos en la televisión, narrando sus supuestas aventuras con dos colaboradores de Sálvame y dosificando las informaciones para aparecer más días en el programa. ¿Estaremos ante un nuevo rostro de los realities de Mediaset?

