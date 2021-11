De qué va ‘Ada Masali’, la nueva serie turca de Divinity de los creadores e 'Love is in the air'

Mitele PLUS preestrena este jueves 4 de noviembre, con un capítulo diario de lunes a viernes, su nueva serie turca Ada Masali: El cuento de la isla antes de su llegada a Divinity un día después, donde se emitirá a partir de las 23:00 horas. El canal femenino emitirá sus episodios en tira diaria de lunes a viernes antes de la recta final del fenómeno Love is in the air.

Alp Navruz (No sueltes mi mano y Hayat, amor sin palabras) y Ayça Ayçin Turan (Hakan, el protector y Meryem) interpretan al dúo protagonista en esta serie estrenada el pasado mes de junio en el canal Star TV y convertida en una de las comedias románticas revelación de la actual temporada en Turquía. Navruz (@alpnavruz) y Turan (@aycaaysinturan), con 4,5 y 5,2 millones de seguidores en Instagram, respectivamente, cuentan con gran popularidad en las redes sociales.

De los creadores de Love is in the air (Yeşim Çıtak), producida por la productora turca Ay Yapim y dirigida por Ali Bilgin (Stiletto Vendetta y Sühan: Venganza y amor), Ada Masali: El cuento de la isla se ha rodado en espectaculares enclaves naturales y urbanos del golfo de Esmirna.

Una isla paradisiaca, escenario de un inesperado romance

Haziran es una chica de ciudad que adora el estilo de vida urbanita de Estambul. Es también una trabajadora nata y la hija de una conocida diseñadora de moda en horas bajas. Su ajetreada vida da un cambio radical cuando la empresa para la que trabaja le pide que viaje a una exótica isla para llevar a cabo un importante cometido: comprar las tierras de Poyraz para construir un resort. Su estancia se prolonga más de lo previsto, ya que el joven propietario se niega a vender sus terrenos.

Día a día, Haziran descubre que su ritmo de vida nada tiene en común con el de Poyraz, un hombre nacido en la apacible isla del que se irá enamorando paulatina e inexorablemente.

Los personajes

Haziran Sedefli (Ayça Ayçin)

Urbanita, decidida y trabajadora: así es Haziran, una joven estambulita que adora el bullicio de la ciudad: las calles atestadas de personas, el tráfico ajetreado y la amplia oferta de ocio. Tiene las ideas clares y la suficiente ambición para lograr sus objetivos. Por trabajo, viaja a un aislado lugar para comprar unos terrenos a un testarudo propietario, pero una vez allí el amor y la isla cambiarán por completo su vida.

Poyraz Özgür (Alp Navruz)

Apasionado de la naturaleza, Poyraz es un rudo isleño que ha invertido todo su dinero en una fábrica de aceitunas. Para sacar adelante su negocio, este joven carismático, solidario y querido por todos ha tenido que pedir un préstamo, mientras una importante empresa le ha hecho una atractiva oferta para comprar sus tierras. Además, está muy preocupado por el estado de salud de su abuela, la mujer que lo ha criado desde que era niño.

Hakan Demir (Cem Kenar)

Nacido en la isla, Hakan se mudó a Estambul para estudiar en la universidad, pero tras graduarse apenas ha regresado a su hogar natal. Alcanzar el éxito es la principal prioridad de este joven arribista que trabaja en la misma empresa que Haziran.

Idil Saglam (Beril Pozam)

Enamorada de Poyraz desde la infancia, Idil es la hija del alcalde de la isla. Graduada en enfermería, se encarga de la organización de eventos y festivales en la isla, un lugar que lo es todo para ella. En el ámbito sentimental, hará todo lo posible para impedir que la relación entre Haziran y Pyraz se estreche.

Latif Saglam (Ilkay Akdagli)

Latif es el alcalde de la isla, cargo que ostenta tras haber ganado las últimas cuatro elecciones locales, y el padre de Idil, a la que adora. Su principal oponente político es Hüseyin, un modesto recogedor de aceitunas.

Selma Köknar (Nihan Büyükagaç)

La tía de Haziran, Selma, nació y creció en la isla. Es una mujer alegre y bondadosa que trata de agradar a quienes la rodean y que siempre brinda su ayuda a los demás.

Nehir Köknar (Eylül Ersöz)

A sus 17 años, Nehir, la hija de Selma, admira a su prima Haziran. Es una joven inteligente, brillante que en ocasiones muestra su carácter rebelde y a la que no le gusta alardear de sus logros.

Biricik Kilik (Özge Demirtel)

Amigas desde la infancia, Haziran y Biricik son inseparables. Tras graduarse en Administración de Empresa, Biricik apenas ha mostrado interés en trabajar. Actualmente, echa una mano en la empresa de su padre sin implicarse demasiado en el negocio familiar.

Zeynep Sedefli (Ipek Tenolcay)

La madre de Haziran es una famosa diseñadora de moda adicta al trabajo, que espera que su carrera profesional vuelva a despegar. Nació en la isla, un lugar que no ha visitado en los últimos 30 años tras el incidente que tuvo con su hermana Selma.

