La serie ‘Inocentes’ y otros nombres de programas que se han repetido en nuestra televisión

El pasado jueves, Antena 3 preestrenó una nueva novela turca, Inocentes, que no cuajó de momento entre la audiencia. Se quedaba entonces con un discreto 9,1% de cuota con 790.000 espectadores. Este domingo, la cadena emitirá un nuevo episodio antes de Mi hija, para intentar fidelizar al público, ya que la intención de la cadena es que Inocentes se convierta en la sustituta de Mujer, que se despide ya la semana próxima.

Inocentes nos narrará la historia de amor entre Han (Birkan Sokullu) e Inci (Farah Zeynep Abdullah), quienes se conocen después de un accidente de tráfico. Ambos vienen de familias complicadas: él es la única conexión real entre esta familia y el mundo. Divide su tiempo entre el hogar y el trabajo, renunciando a su vida personal. Ella, por su parte, e, vive con su abuelo y con hermano, que la protegen en exceso.

La serie 'Inocentes' de Telecinco

Inocentes es el título que se le ha dado en España a la serie turca Masumlar apartmani, El apartamento de los inocentes. Una serie basada en la novela ‘Madalyonun içi’ de Gülseren Budayicoglu y que tendrá un total de 37 capítulos. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola y Merve Dizdar encabezan el reparto.

Un título que no es original en nuestra televisión. Y es que así se tituló una miniserie que Telecinco estrenó en 2010 con la dirección de Daniel Calparsoro.

Fotograma de 'Inocentes', la serie de Telecinco

De dos capítulos de duración, esta Inocentes narraba el secuestro de tres amigas que conocen a un joven atractivo mientras están celebrando un cumpleaños. Se trató de una adaptación muy libre del conocido triple crimen de Alcácer, en el que murieron las adolescentes Míriam, Toñi y Desirée, en el año 1992.

Aquí la historia habla de una red mafiosa extranjera que secuestra a adolescentes para ofrecerlas a clientes que quieran pagar por utilizarlas sexualmente. Álex González

Aura Garrido, Lucía Ramos y Michelle Jenner encabezaron el reparto.

Las dos series españolas llamadas ‘Paraíso’

Uno de las ficciones más esperadas en el pago de esta temporada ha sido la serie Paraíso, de Movistar +. Una producción española que desde el primer momento arrastró la coletilla de ser el Stranger Things español. Tras un punto de partida de nuevo similar al del caso Alcásser, la serie ha mezclado historias juveniles con misterio y ciencia ficción.

Los guiños al cine de los 80 y los 90 han sido una constante en Paraíso, y algunos muy evidentes, como Ghost o Los Goonies. Otros son más sutiles, como que Olivia lea el diario con su abuela delante del cartel de Poltergeist II, que representa a la niña protagonista hablando por un teléfono de juguete con su abuela fallecida. Sin olvidarnos del nombre del pueblo donde pasa todo: Almanzora, el mismo nombre de la isla donde transcurre ¿Quién puede matar a un niño? de Chicho Ibáñez Serrador.

Para hablar de Paraíso tendremos que especificar que hablamos de la serie emitida en Movistar +, y que debe su título a la discoteca en la que desaparecen tres jóvenes durante una fiesta de disfraces. Y es que en nuestra televisión ya hubo otra serie titulada Paraíso, producida por Televisión Española y emitida hace ya 20 años.

Aquella primigenia Paraíso estaba ambientada en un hotel de la República Dominicana, el Bahía Príncipe, que estaba dirigido por Raúl (Luis Fernando Alvés). La producción se estrenó a finales de julio de 2000, y se convirtió en una seña de identidad de los veranos de la televisión pública. Su primera temporada, la más vista, tuvo un 23% de cuota de pantalla.

En esta Paraíso de Televisión Española se mezclaban tramas de todo tipo. Por un lado había líneas amorosas, pues Raúl era pareja de Isabel (Esperanza Campuzano), pero la relaciones públicas del hotel, Paula (Patricia Vico), bebía los vientos por él. Pero no solo nos encontrábamos romances: también había líneas policíacas, melodramáticas y otras de corte medioambiental.

La serie estuvo en antena durante cuatro veranos, siendo el último el de 2003. A lo largo de sus más de 40 episodios actores de todo tipo pasaron por el Bahía Príncipe: Josema Yuste, Lorena Bernal, Jesús Puente, Assumpta Serna, Luis Merlo, Raquel Meroño, Carolina Cerezuela, Pilar Soto, Gemma Cuervo, Teresa Gimpera, Elsa Pataky, entre muchos otros.

‘Sopa de gansos’ y otros nombres repetidos

No es la primera vez que en nuestra televisión nos encontramos dos producciones con un mismo título. Y no hablamos de remakes, como el caso de Las chicas de oro, nombre español de la serie The Golden Girls y de la adaptación española que protagonizaron Concha Velasco, Alicia Hermida, Lola Herrera y Carmen Maura.

Por ejemplo, podemos recordar a Sopa de gansos. Para los que crecieron en los años 80, Sopa de gansos es el programa de Rosa León en el que un grupo de niños demostraba delante de la cámara su mejor talento, fuese este cual fuese. Todo valía: cantar, contar chistes, bailar la lambada, o hasta torear un toro de juguete como si de un pura sangre se tratase.

Un espacio infantil de los que ya no quedan, que tenía como banda sonora temas como ‘Los cochinitos’, ‘La canción de la vacuna’ y un largo etcétera. Cánticos que originalmente fueron compuestos e interpretados por la artista argentina María Elena Walsh y que Rosa León hizo suyos.

En 2014, Florentino Fernández y Dani Martínez se pusieron al frente de un programa llamado igual en Cuatro. Según la promoción de Mediaset, Flo y Dani serían “Incorregiblemente divertidos. Terriblemente cómicos. Y las cosas como son, bastante gansos cuando están juntos”. De ahí ese nombre.

Hay más casos. La serie Cuéntame cómo pasó se llamaba originalmente Cuéntame, pero tuvo que cambiar de nombre porque ya había sido un programa de reportajes de TVE en los 90. Ojo, que Cuéntame como pasó también existía ya: fue un programa de corte nostálgico a mediados de los años 90, presentado por Rafael Turia.

Al hablar de Uno para todas nos podemos referir al concurso de belleza que presentaba Goyo González o a una serie de Fox, ¡¡Al ataque!! fue un programa de Alfonso Arús en Antena 3 y también un espacio de chistes en Telecinco. Y sin olvidar que con la etiqueta de Número Uno hemos tenido un programa musical de Televisión Española, uno de Pepe Domingo Castaño en Telecinco y uno de Jordi Cruz en Neox. Sin olvidarnos de El número uno, el talent show de Antena 3.

Sin que se lleguen a llamar igual, pero casi, podemos mencionar Vivo cantando (talent show de Telecinco) y Vive cantando (serie de Antena 3), o Un, dos tres, responda otra vez (el concurso de Televisión Española) y Un, dos tres, hipnotízame (el show de hipnosis con famosos en Antena 3).

El presentador Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'

El caso de 'Tu cara me suena'

Por último, podemos recordar el caso de Tu cara me suena. Así se llama el concurso de imitaciones de Gestmusic que se emite con éxito cada año en Antena 3, con Manel Fuentes como presentador. Un espacio que comenzó su andadura en 2011 y al que parece que todavía le queda mucha vida por delante.

Sin embargo, María Teresa Campos afirmó en el año 2013 haber sido ella la autora tanto de la idea del formato como del nombre del mismo. “En Día a día ya hice Tu cara me suena hace once años como sección, y además se llamaba de la misma manera”, aseguró entonces la comunicadora. “Si es que nosotros ya lo hemos hecho todo” añadía poco después, para preguntarse a continuación “¿Por qué no registraré yo las cosas?”.

