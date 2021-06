Jorge Javier Vázquez revela su nula relación con Miguel Ángel Nicolás: “Le tengo bloqueado”

Noticias relacionadas 'Supervivientes' humilla a Olga Moreno y le hace repetir la frase más viral del documental de Rocío

Este martes, Sálvame reveló que Lydia Lozano se ha sentido desencantada por no tener maquillaje y peluquería para ir a Supervivientes como comentarista. Y es que estos servicios se redujeron drásticamente en Mediaset debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

Mientras se comentaba este hecho, Jorge Javier Vázquez, que presentaba el programa, explicó algo que le sucedió a él en el departamento de peluquería de la cadena.

“En la última discusión fuerte que tuve con Belén, yo me estaba desfogando en peluquería, poniéndote verde y Miguel Ángel Nicolás se quedó escuchando en la puerta, y al día siguiente lo contó en Ya es mediodía… y desde entonces lo tengo bloqueado” revelaba el presentador.

Gema López, colaboradora de Sálvame, quiso defender a Nicolás y explicó que ese tipo de gestos lo hacen también en el propio Sálvame. “¿A Ana Rosa se lo hubiera hecho?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez, que terminaba poniéndole un poco de humor al tema.

“Aquí entre vosotros podéis mataros, pero aquí los presentadores somos intocables”, bromeó, para añadir que le desbloqueará “en septiembre”.

Jorge Javier le para los pies a Kiko Matamoros

En el mismo programa, Jorge Javier Vázquez tuvo un pequeño desencuentro con Kiko Matamoros al hablar de Supervivientes. Según el presentador, Kiko perdió “toda la credibilidad al cargarte de manera sistemática a Rocío Carrasco, y ahora la pierdes al alabar sistemáticamente a Olga”.

Kiko Matamoros respondía que él no había hecho “ningún comentario en contra de Rocío Carrasco en los últimos tres meses”, algo que hizo saltar a Jorge Javier.

“¡La madre que me parió!”, repetía Jorge Javier, dando vueltas por el plató. “¡La madre que me parió, que está en Badalona! Ahora ten también los melones de decir que nunca has defendido a Antonio David Flores en ese plató”, le decía al colaborador.

Finalmente, Matamoros reconocía que sí había defendido “mucho” a Antonio David. Por ello, Jorge Javier le dijo que era un colaborador “desautorizado”. “Puedes hablar solo de ti, y no sé yo”, le decía el presentador.

Kiko Matamoros, con cierta sonrisa, se quejaba de que Jorge está “últimamente cogiendo un sesgo autocrático que no me gusta”. “¿Estás diciendo que me parezco a Carlota?” quería saber el presentador. “No, y sé que a Carlota estas cosas no le gustan”, decía Kiko. “Sí. Y en cualquier caso, tengo que decir que Carlota estaría copiándome a mí, que soy el dictador primero, el enano dictador”, finalizaba.