Quién es Carlos Hipólito, el actor invitado esta tarde a ‘Pasapalabra’

El actor Carlos Hipólito se colará las próximas tardes en nuestras casas. Y es que desde este miércoles participará, en calidad de invitado, en el concurso Pasapalabra, el cual presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3.

Carlos Hipólito nace en Madrid en 1956. Su madre despierta en él el gusanillo de la interpretación, pues lo solía llevar a ver teatro al María Guerrero de la capital.

En 1976 debuta sobre las tablas con la obra ‘Procesos en sombra de un burro’, a la que sucederían otras como ‘Cándido’ y ‘Asamblea general’ o ‘El método Grönholm’.

En televisión aparece por primera vez a inicio de los años 80 dentro del programa infantil La cometa blanca. A este trabajo le sucede el programa Teatro (donde representa 'Seis personajes en busca de autor'), Estudio 1 (con 'Mariana Pineda') y la miniserie Goya, que protaganizó Enric Majó.

Desde entonces, su carrera en la pequeña pantalla se vuelve imparable. Así, le vimos en Eva y Adán, agencia matrimonial, Habitación 503, Médico de familia, Hospital Central, El comisario, Los misterios de Laura, El Ministerio del Tiempo y Vis a vis. En la serie Cuéntame cómo pasó es la voz en off del personaje de Carlos Alcántara, cuando es mayor, y en la última temporada interpretó a Carlitos ya de adulto.

En cine tampoco le ha ido nada mal, pues ha estado a las órdenes de algunos de nuestros directores más reputados. Pilar Miró le dirigió en Beltenebros y El pájaro de la felicidad, y José Luis Garci contó con él para You're the one, Historia de un beso, Tiovivo c. 1950, y Ninette, entre otros. Además, ha trabajado con Carlos Saura, Gerardo Vera y Mariano Barroso.

Entre sus trabajos más recientes podemos destacar la serie Caronte, emitida en Cuatro, y Dime quién soy, de Movistar+.