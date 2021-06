El objetivo de laSexta con el tándem Cristina Pardo-Iñaki López: dar un nuevo tono a sus tardes

laSexta vivirá una importante renovación en sus espacios a partir del próximo mes de septiembre. La cadena anunciaba este miércoles que Cristina Pardo e Iñaki López se unirán al frente de Más vale tarde en la nueva temporada, tomando así el relevo a Mamen Mendizábal, cuya marcha se había anunciado previamente.

La elección del tándem Pardo-López para liderar el espacio vespertino de la segunda cadena de Atresmedia no es casual. Ambos son dos reconocidos profesionales que llevan años vinculados a laSexta y que, además, han demostrado que funcionan muy bien juntos frente a las cámaras, tal y como atestiguan sus cuatro años consecutivos al frente de las Campanadas de la cadena o su cobertura del World Pride en 2017.

Cristina e Iñaki aportarán un nuevo tono a Más vale tarde, impregnando su personalidad en el programa y contribuyendo así a 'desengrasar' la franja previa al prime time de la cadena, descargándola de contenido político y dándole un tono más desenfadado y humorístico.

Hasta ahora, la parrilla de laSexta ha estado monopolizada por programas informativos y de actualidad política. Desde el comienzo de Al rojo vivo a las 11 de la mañana hasta la emisión de laSexta Noticias a las ocho de la tarde, Zapeando es la única oferta de entretenimiento que ayuda a aligerar los contenidos. Sin embargo, era necesario adoptar un nuevo tono en Más vale tarde para seguir apostando por el entretenimiento antes del comienzo del informativo nocturno, algo de lo que la cadena parece haber tomado nota de cara a la próxima temporada televisiva.

El mejor ejemplo de que laSexta puede atraer a la audiencia con magacines de infoentretenimiento se encuentra en Aruser@s, su programa matinal. El formato presentado por Alfonso Arús firma diariamente unas cifras envidiables y a menudo se convierte en lo más visto del día en el canal, peleando de tú a tú con Espejo Público y El programa de Ana Rosa.

Con el anuncio de la nueva labor de Iñaki López y Cristina Pardo en las tardes de la cadena, Atresmedia ha despejado las dudas sobre el futuro de Más Vale Tarde, aunque ahora falta por saber si ambos presentadores se mantendrán al frente de sus respectivos formatos el fin de semana y, sobre todo, qué nuevas funciones asumirá Mamen Mendizábal tras su marcha del programa.

A finales de mayo, Mendizábal anunció que el próximo 30 de junio dejará el programa que ha presentado durante más de diez años para enfrentarse a nuevos retos dentro de la cadena. Ella misma explicaba que es "el momento de un cambio de ciclo", aunque no dudó en 'advertir' a los espectadores sobre su futuro: "Me quedo en laSexta, no os vais a librar de mí". Y lanzó un guante a sus sucesores: "Os dejo a los mejores en el equipo y a unos espectadores fieles".