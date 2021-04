'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Llum Barrera, Adrián Rodríguez, Anabel Alonso y Jorge Roelas

Pasapalabra da la bienvenida a cuatro nuevos invitados. Y es que este jueves veremos a cómo Ricky Merino, Marta Valverde, Loreto Valverde y Juanra Bonet dejan su sillón a una nueva hornada de famosos dispuestos a echar una mano a los concursantes Javier Dávila y Pablo Díaz. ¿El objetivo? Acumular segundos para alzarse con el casi millón y medio de euros que hay en el bote.

Así, Roberto Leal jugará junto a Anabel Alonso, Llum Barrera, Adrián Rodríguez y Jorge Roelas.

Nacida en Alcudia, en las Islas Baleares, en 1968, Llum Barrera es una actriz, presentadora y humorista española. Tras colaborar en varias series y programas, su popularidad se dispara en el año 2001, cuando presenta junto a Nuria Roca el programa nocturno Nada personal.

Gracias a su papel en la serie Aquí no hay quien viva se consagra como estrella de la pequeña pantalla. Desde entonces la hemos visto en Tu cara me suena, Me resbala, 1, 2, 3... hipnotízame, Con el culo al aire, Vota Juan, Servir y Proteger y Cuerpo de élite. En la actualidad, todas las tardes se convierte en Socorro en Amar es para siempre. Este 2021 también estrena La caza: tramuntana, una serie en clave de thriller que le permitió sacar su registro más dramático en Televisión Española.

Anabel Alonso tiene en común varias cosas con Llum Barrera. También es una actriz de perfil humorístico, y ha sido concursante de Tu cara me suena. Nacida en Barakaldo en 1964, sus primeros pasos televisivos los da en un programa tan icónico como La bola de cristal.

Su fama, sin embargo, se dispara gracias a la serie Los ladrones van a la oficina, donde hace de mujer de Antonio Resines. Desde entonces no ha parado de trabajar, y podemos citar algunas series de éxito en las que ha trabajado como 7 vidas o La familia Mata.

En cine ha trabajado bajo las órdenes de Pedro Almodóvar, Pilar Miró, Fernando Trueba y Santiago Segura. Además, presta su voz al personaje de Dory en las películas animadas Buscando a Nemo y Buscando a Dory. En la actualidad, de nuevo como Llum, forma parte del elenco de Amar es para siempre.

A Adrián Rodríguez lo conocemos desde pequeño. Siendo un niño se incorpora a la serie Los Serrano, y forma parte del grupo Santa Justa Klan. Más adelante se incorpora a Física o química, donde se convierte en el primer amor de Fer (Javier Calvo). El pasado 2020 retomaría este personaje, David, para la miniserie Física o Química: El Reencuentro.

Del currículo de Adrián Rodríguez podemos mencionar algunos éxitos televisivos más, tales como Chiringuito de Pepe, Cuerpo de élite o Tu cara me suena. En 2018 fue a Supervivientes, pero abandonó de forma voluntaria al no aguantar las condiciones del concurso.

El último invitado es Jorge Roelas, actor, dramaturgo, director y guionista español. Los amantes de la pequeña pantalla le recordarán por su papel de Marcial en Médico de familia.

En cine ha trabajado bajo las órdenes de Manuel Gutiérrez Aragón, Luis García Berlanga, Jaime Chávarri, Garci y Fernando Colomo. En 2005 fue nominado a los Premios Goya al Mejor Actor Revelación por Tiovivo c. 1950.