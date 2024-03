Voto con 'sentidiño'

La planificación de artificios socialistas para tomar el gobierno de Galicia, como lacayos de marxismo-leninismo del BNG, partido nacionalista de Doña Ana Pontón (impostada cual virgen de la purísima), para camelar a los gallegos, comenzó con la amplificación mediática del creado nuevo Pelletstige, que tan buen resultado dio con el Prestige.

A las playas gallegas se acercaron políticos, periodistas y periodistas de opinión sincronizada, intentado encontrar alguna de las decenas bolitas de pellets que tímidamente aparecían tras profundos procesos de cribado de arena de playa. La vicepresidenta Yolanda Díaz, días antes de volver a ver por segunda vez a su "camarada" en el Vaticano, y una vez ataviada con su conjunto de cribadora proletaria, se acercó a posar delante de una tímida bolita atrapada en una de las cribas que pululaban en tan extravagante empeño.

Cuando la noticia impostada no daba para mucho más, aunque que la intentase avivar el hoy ministro don Óscar Puente, en el que algunos creen ver el segundo eslabón de la cadena de evolución humana (por sus abruptos y rifirrafes dialécticos), viendo que no había negros "hilillos de plastilina" sino mínimas y graciosas bolitas blancas que tras su transformación física la gente las introduce en sus bocas ¡y no mueren!, cambiaron a su verdadera estrategia.

Los socialistas sabían que estas elecciones iban a ser su mayor descalabro. El cabeza de lista a presidir la Xunta, el señor Besteiro, no soltó el acta de diputado nacional, pues la sombra de la eterna oposición del asiento en la Xunta era más irrelevante que el cálido asiento de obediente votante al gobierno socialcomunista del congreso en Madrid.

Cual capitán Araña, embarcó a todo su equipo hacia la Xunta y él cuidadosamente se quedó en tierra, madrileña. Eso sí, tras la humillante derrota ha prometido "trabajo de oposición", pero teletrabajando desde el calor del escaño de la capital de España.

La previsible mayoría absoluta en Galicia del PP; el CIS, Sánchez, las izquierdas y el titiritero del equipo de opinión sincronizada la retorcían en la victoria nacionalsocialista de la tercera pata contra la Constitución del 78, la famosa "Galeusca"; y desplazaron múltiples medios de opinión sincronizada para celebrar, por fin, del entierro del PP gallego y, por ende, del PP nacional, y sobre todo, de su cabeza visible, el gallego Alberto Núñez Feijóo.

Pero el voto español de los gallegos salió a las urnas. La escasez de votos podemitas acerca la desaparición de los niños pijos en las próximas europeas. Ni Sumar pudo, ni Podemos sumó. Los votos de los dos grupos podemitas fueron la mitad del voto logrado por Vox. Los nueve escaños sanchistas más los escaños podemitas sumaron nueve escaños.

Al Bloque de la señora Pontón, donde manda UPG (partido marxista-leninista proetarra), los gallegos le han visto la patita totalitaria. Y el PP, con Alfonso Rueda, sacó 70.000 votos más que en las anteriores elecciones a la Xunta.

El discurso de Rueda tras el recuento electoral fue totalmente españolista: "El resultado electoral es claro: el Partido Popular ha ganado las elecciones… Galicia le ha mandado un mensaje a toda España: nos sentimos orgullosos de ser gallegos y españoles, sin tensiones, sin disputas y sin problemas".

El paradigma de votar izquierda o votar derecha en las elecciones del 28-F se ha demostrado que ya es falso. De aquí en adelante las votaciones se van a dilucidar entre el lado occidental del muro de Sánchez, la fachosfera, y el lado oriental del Muro, la sanchezsfera. Los extraviados que piden reflexión, o caen de hinojos y pasan de la reflexión a la genuflexión y se puigmetizan, interiorizado lo que Sánchez ha llamado "consolidar liderazgos en las comunidades que incluso trasciendan la marca del PSOE"; u otros ocuparan sus gabelas y puestos.

Estas elecciones han sido el ensayo del planteamiento de elecciones autonómicas como generales, y las ha perdido la sanchezsfera por el voto con sentidiño. En adelante, las elecciones se dilucidarán como generales entre los dos grandes bloques, el constitucionalista y el totalitario izquierdista. Si no se plantean como una lucha ideológica entre democracia o totalitarismo, se perderán.

La humillación sufrida por Sánchez ha hecho estallar su soberbia y tensión mandibular. Como ya hiciese cuando le expulsaron de la Secretaría General (por pucherazo), ahora redoblará la apuesta por la amnistía, unas elecciones separatistas catalanas, el control total judicial, la derogación de la Corona, y la creación de la III República asimétrica de España, donde la fachosfera y la Constitución del 78 se verán sometidas por la sanchezsfera, donde cohabitarán socialistas, comunistas, golpistas, terroristas de ETA, felicitadores terroristas de Hamás y terroristas yemeníes.

El PSOE ha emprendido el camino a la desaparición por una España partida por su muro. Desde la resistencia, hay que luchar para que la España de libres e iguales con la Constitución del 78 termine con la sanchezsfera.