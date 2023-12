Sumar, aislado por el extremismo de su votantes

EL ESPAÑOL ha publicado una encuesta sobre la amnistía y el referéndum muy interesante.



Respecto a la amnistía el 76,1% de los españoles rechaza la amnistía como forma de resolución del conflicto catalán. En Cataluña, el porcentaje de rechazo es del 45,5%, por lo que una escasa mayoría de los catalanes están a favor de la amnistía.



Si hablamos de los votantes de partidos políticos destaca el rechazo casi total entre los votantes de PP, Vox con más de un 96% de rechazo. Entre los partidos nacionalistas el porcentaje de apoyo es del 56%. El PSOE se sitúa un poco por debajo, el 52,4% de apoyo, mientras que los votantes de Sumar son aún más partidarios de la amnistía que los propios partidos independentistas, con un 73,5% de apoyo.



Por otra parte, en referencia al referéndum los datos son similares. El 86,6% de los españoles lo rechaza. Los catalanes también se expresan contrarios con un 54,3% de rechazo. Si miramos los votantes de los partidos políticos todos se expresan contrarios al referéndum, excepto los votantes de Yolanda Díaz que se muestran partidarios en un 51,2%. El porcentaje de rechazo en el resto de partidos es el siguiente: PSOE 75,6%, PP 98,1%, Vox (98%), y en los partidos nacionalistas un 60,3%.



Estos datos hablan alto y claro. Pedro Sánchez no está negociando la amnistía y el referéndum "en el nombre de España, por el interés de España y en defensa de la convivencia entre los españoles" como afirmó en el Comité Federal, pues la mayoría de españoles y votantes de casi todos los partidos políticos, excepto Sumar que en este caso resta, lo rechazan. Lo hace "en nombre de Pedro Sánchez, por el interés de Pedro Sánchez y en defensa de la supervivencia de Pedro Sánchez".



Aún más grave es que el presidente del Gobierno admita que "la amnistía no es el fin del camino". Ha pasado del silencio absoluto durante semanas cuando se le preguntaba por la amnistía a afirmar que la amnistía es el primer paso de un camino que nos lleva a la desintegración de España como nación, y por tanto, a la destrucción del régimen del 78 que es el garante de nuestros derechos y libertades.



Manuel Azaña, el político más importante de la II República Española -y de izquierdas-, afirmó una vez "os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no os importe España". Señor Pedro Sánchez, aunque hace mucho tiempo que no escucha más que su egolátrica voz y a la voz de los perros falderos que le rodean, no pierdo la esperanza de que, al menos, escuche a Azaña, y empiece a importante España más de lo que se importa usted a usted mismo.

