El Real Betis en Chile

Qué alegría me dio ver al Betis jugando en mi país. Más allá de que el equipo verdiblanco cuente con Claudio Bravo, arquero de Chile que ha hecho una enorme carrera, además de Manuel Pellegrini, quien lleva varios años destacando en Europa como director técnico, me enorgullece que un club de España se enfrente a uno sudamericano sin puntos de por medio.



Más allá de los resultados o de los contratos asociados, los amistosos jugados en las ciudades chilenas de Concepción y Viña del Mar, entre Colo Colo y Betis, fueron una señal de que el océano Atlántico es solo un simple elemento de la distancia entre dos países y que el fútbol, por su idiosincrasia, acorta con facilidad los miles de kilómetros. Culturas y sociedades de dos continentes, quedan en una mancomunión imperecedera y llena de anécdotas.



Y de nuevo: los resultados no indican nada, solo el espectáculo como tal es el que prevalece. Y me consta, porque estuve en el estadio Sausalito de Viña del Mar, viendo cómo el Betis hizo lo suyo en este encuentro y que, de seguro, muy pronto volverá a lograr resultados con éxito no solo en la Liga, sino que también, en la Europa League.



Gracias al cuadro heliopolitano y a la ciudad de Sevilla, a la cual, desde hace años, le guardo un gran cariño. Pues, Iván Zamorano, otrora jugador de la selección chilena, defendió los colores del Sevilla entre 1990 y 1992, con una importante faena goleadora. Algo que repitió, después, en el Real Madrid.



Espero que Colo Colo, pronto, pueda medirse en una revancha con el Betis en el estadio Benito Villamarín o con otro equipo de vuestro hermoso país.



A Chile y Andalucía -y la propia España- los une la pasión futbolera.

