En los amores, no hay fugas. No hay otros labios ni otros besos, precisamente por eso, porque siempre hay otros y otros y así hasta el infinito. Nada aventaja a nada. Ya lo decía el poeta: “todo acaba y todo empieza…pero lo nuestro es andar” aunque nadie sabe hacia dónde. Pero yo sí lo sé. Me gustaría emborracharme en alguna bodega del Duero, de la Rioja o de la Mancha. Como nadie va invitarme, me veo obligado a buscar alguna, ¿qué os parece los sabores de esta?:

SABIOS SABORES DE BOCA

Fuiste a los hechos sin mi

y tu intención no era esa,

porque la boca más fresca

no estaba en ese jardín.

Fuiste a los hechos y tú

¿por qué los dejaste hacer?,

pensabas que sólo él,

supo robarte la luz.

Pasión sin luz no descansa,

hace el camino más leve

y en cada boca promueve

un beso abrasado de ansia.

Una nostalgia sin fin

te puso frente a los hechos

y en el bosque de los besos

fuiste a buscar el jardín.

Si tu intención no era esa,

fue un fulgor inocente,

porque en el jardín del ausente,

la boca bebe, no besa.

Boca que ahora se anega

sólo con sabores sabios

en los bosques de otros labios

donde escondí mi bodega.

