El feo y facilón deporte del pimpampum contra los políticos

El cotilleo y la exigencia de explicaciones no hacen más fuerte nuestro estado de derecho. Solo sirve para que los que se pasan los derechos y deberes por el forro obtengan un poder que no se merecen ni se ganan, y lo que es peor, que no utilizan para mejorar la sociedad, gestionar el país, y realizar los cometidos para los que han sido elegidos por el pueblo.

Cuando se observa algo ilegal se lleva al juzgado. Los jueces no gobiernan y los políticos no juzgan. Esto es de primero de democracia.

El uso de estas tácticas es muy importante para los políticos y asesores enfocados al poder, pero no para los políticos enfocados en el servicio a la comunidad y la buena gestión.

Por favor, dejen a la justicia su papel y ocúpense de gestionar y servir al pueblo que les votó.

Si yo veo a un ladrón puedo mirar a otro lado y seguir con mi trabajo o puedo denunciarlo. La tercera opción es cotillear sobre el ladrón, cosa que, si no fuese un ladrón, podría acarrear consecuencias difíciles para él o para mí. Precisamente porque hemos decidido que el hecho de juzgar es algo difícil, contribuimos a que exista el estado de derecho encargando esa tarea a los profesionales.

No creo que haya muchas personas en el mundo en contra del estado de derecho y, aunque es mejorable, está claro que el que existe en nuestro país no es sustituible por rumores, comentarios, noticias periodísticas, interesadas o no, para unos o para otros.

Como ciudadanos de un país democrático tenemos el deber de hacer cumplir las prerrogativas del estado de derecho a nuestro dirigentes y de recordarles que deben seguir los cauces normalizados para acusar a través de la justicia, dejando que ésta actúe libremente y con todas las garantías.

Por favor, dejen a la justicia hacer su trabajo y Vds ocúpense de administrar el país, que les recuerdo es para lo que se les eligió. Udes no son jueces, la mayoría de Vds, Sres políticos, saben que no podrían serlo, no tienen las capacidades para ello.

Las capacidades que tienen, o que supuestamente tienen, básicamente se resumen en dos: servicio público y capacidad de gestión.

Desarrollan su trabajo Sres políticos: el país lo necesita.

