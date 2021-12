Es difícil poner de acuerdo a dos policías nacionales y a dos guardias civiles entre sí. ¿Seguro? ¡Qué va! Era complicado. Hemos de agradecer esto a los partidos políticos, quienes tantas y tan difíciles calamidades nos han causado y causan. ¿Quién se quejó de la inutilidad de algunos políticos?



Su dificultad para conseguir votos se muestra en algunos fichajes ajenos a la cadena de favores dentro de las formaciones políticas. No todos han pasado la juventud poniendo y quitando sillas, agitando banderitas o repartiendo folletines a la entrada de los mitines; ni tan siquiera en las facultades universitarias, agitando los pasillos llenos de humo «canutero», buscando movilizar las conciencias que descubren el mundo del conocimiento teórico.



Unas veces encontraron en el caladero de «profesiones», habitualmente liberales, que tienen más tiempo que otros y con mayores recursos. De últimos tiempos y legislaturas, ya en el siglo XXI, han descubierto la vocación política de algún fulano y fulana, con oposición a funcionarios aprobada. Al menos dos —fulana y fulano— pertenecieron en su momento a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Ejército. Debemos recordar también a otros que podrían conseguir votantes por sus respectivas profesiones. En ellas se significaron por diversos avatares y lanzaron promesas a sus compañeros. Sí, exacto, apenas se integraron en el sillón, olvidaron todas y cada una de sus promesas. ¡Oiga, de todo hay en la olla!



Ellos dos —por encima de otros que no han aprobado la dichosa oposición y superado los cursos de formación— han leído casi todos los artículos de la Constitución Española de 1978. La lectura, como el valor en ambos casos —fulana y fulano—, se presuponen. Gracias a la última manifestación convocada, contra la pretensión de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, hemos descubierto varias cuestiones. La principal es el interés de los partidos contrarios a la Constitución, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para dejarnos al pie de los «asnos» en materia de protección frente a sus presuntos delitos. De manera secundaria —fulana y fulano— han demostrado desconocer el artículo 21 de la Norma Suprema de España: el Derecho de Reunión y Manifestación que asiste a todos los ciudadanos:



«Derecho a reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.»



Durante años, muchos años, ni siquiera podíamos vestir de «paisano» por la calle. Ahora, esos que se denominan «progresistas» quieren limitar y retirar el derecho de manifestación pacífica, ordenada, educada, todo lo contrario que aquellas manifestaciones de ideología extremista.



La Covid-19 se ha llevado a muchas vidas, demasiadas, de compañeros, familiares y amigos en nuestro país. Ahora bien, los dos ínclitos —fulana y fulano—, encuadrados en la actualidad en partidos de extrema izquierda, debieron sufrir algún virus durante los exámenes para demostrar sus conocimientos en materia constitucional. Quizá ese virus estomacal llenó su «cabezota», sustituyendo la materia gris de nacimiento por otra marronácea, líquida, pestilente, desecho de la naturaleza, de mierda, en definitiva.



Vosotros —fulana y fulano— os sentáis con quienes abrazan a terroristas; militáis en partidos que nos odian, ¿cómo os sentís cuando os miráis al espejo? Exacto, vuestra cara es de traidores.

