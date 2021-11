La camiseta del Madrid en el campo del Barcelona

El pasado 24 de octubre, en la celebración del clásico del fútbol español entre el Real Madrid y FC Barcelona, ocurrieron diversos incidentes con los aficionados del Real Madrid, que acudieron al campo del Barcelona con la camiseta de su equipo.

En un vídeo sea veía cómo un mosso d'esquadra obligaba a un chico a taparse la camiseta del Madrid, con un jersey y así sí le dejaba entrar al campo. Sin embargo, el vídeo que más llamó la atención fue el de un mosso d'escuadra que le decía a 3 chicas extranjeras que con esa camiseta no podían entrar por una puerta determinada ya que dentro habría radicales del Barcelona y su integridad peligraba.



Es evidente que la acción de ambos mossos d'escuadra era para prevenir un incidente o algo más, entre los radicales del Barcelona y los aficionados del Real Madrid. Creo que el problema y el motivo de este artículo no es alabar la buena intención de los agentes de la autoridad, sino que los mossos daban por normal que, si pasaban por esa puerta, los radicales del Barcelona iban a agredir o insultar a los aficionados del Real Madrid. Por cierto, los “radicales” no fueron los que insultaron a Vinicius con gritos racistas este domingo del clásico, ¿verdad?



Y ese es el problema principalmente del campo del club culé, y de otros determinados campos de futbol de España, generalmente los de los grupos independentistas en España. En Europa también existe el problema. El fútbol ha pasado de ser un espectáculo deportivo a un problema político, en donde lo mejor es acudir solo y sin familia, sobre todo sin los hijos, por lo que pueda pasar. Difícil panorama además del fútbol en España, cuando se acaba de publicar que “el ocio sucumbe al negocio”.



El campo del Barcelona, el Camp Nou, es un campo de fútbol que tiene unas connotaciones muy especiales en mis recuerdos. Les pondré algunos ejemplos:



1. Siempre recordaré una tarde que fui invitado al Camp Nou por uno de los colegas médicos del Barcelona a ver un partido contra el Deportivo de La Coruña. Nunca olvidaré que la afición culé presente en el campo celebró mucho más ruidosamente un gol que le metieron al Real Madrid avisado por el marcador simultáneo, que un gol de su equipo en su propio campo. Increíble, pero cierto. A mi hijo, por entonces de 8 años, y con inclinaciones por el Barcelona, aquello le pareció muy raro y creo que fue una de las cosas que lo decantaron por el Real Madrid, de su padre, abuelo y bisabuelo.



2. ¿Por qué ha habido casos, en años anteriores, de expulsiones de aficionados al Real Madrid en el Camp Nou, por la seguridad del campo, simplemente por llevar una camiseta, bufanda o gorra del Real Madrid?



3. ¿Por qué el público catalán que acudió al Camp Nou, le dedicó aquel bochornoso recibimiento a Figo, con insultos y aquella lluvia de objetos cada vez que se acercaba a la esquina de un córner para sacarlo, tras su fichaje por el Real Madrid?



4. ¿Por qué el Camp Nou le dedicó a Laudrup un abucheo monumental y aquellas pancartas insultantes y terribles “Fernando Martin, Petrovic, Juanito (los tres muertos), tu eres el siguiente Laudrup”, tras su fichaje por el Real Madrid? Verdaderamente lamentable.



Nunca se ha visto algo igual en el Santiago Bernabéu con futbolistas que recorrieron el camino inverso, como Luis Enrique y Alfonso, por ejemplo. ¿Por qué este diferente comportamiento del publico catalán y madrileño?



Recuerdo que en un viaje que hicimos a Chicago, para ver a nuestro hijo que estaba estudiando allí, lo llevé a ver el partido de baloncesto de la famosa NBA, entre los Chicago Bulls y los Washington Wizars, ya que era la primera vez que el célebre Michael Jordan venia a Chicago con un equipo que no era el suyo de los Bulls y con el que había ganado los 5 anillos de la NBA. Inolvidable espectáculo el que vimos allí, ya que el público aplaudió durante 5 minutos, puesto en pie, en la presentación de Jordan con el equipo visitante. En el partido, incluso solicitaba la presencia de Jordan, aunque ello perjudicaba notablemente al equipo de los Chicago Bulls, que por cierto perdieron el partido por la exhibición de Jordan con el equipo rival.



“Exactamente igual” lo de los aficionados de Chicago, pensé, que lo sucedido en el Camp Nou cuando los aficionados del Barcelona le hicieron la “cariñosa bienvenida” a Figo y a Laudrup, cuando ficharon con el Real Madrid. Tal vez esa escuela del odio en Cataluña al Real Madrid de la que habla Xavi Hernández (probablemente próximo entrenador del Barcelona y que tendrá que abandonar su “paraíso catarí”. ¿Todo tiene su precio en esta vida verdad?) sea no solo deportiva sino general, mucho más de lo que imaginamos, e impregna a gran parte de la sociedad catalana.

Sigue los temas que te interesan