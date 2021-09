Gobernanza y gobernantes

La gerencia de un país cualquiera, exige personas preparadas intelectualmente y con unas características muy claras:

Deben ser equilibradas, objetivas, honradas, dialogantes, firmes y no excluyentes.

La formación acuñada con esos principios éticos, debería ser el patrón selectivo para toda persona que desee encabezar el futuro de un país.

La historia es el mejor reflejo de la inteligencia y moralidad humana.

Hoy, sin embargo, el organigrama gerencial de muchos países está invadido de medianías, en conocimiento, en experiencia y, sobre todo, en libertad de "partido".

Si occidente prefiere lanzarse al agua tibia de "Laissez faire et laissez passer... Le monde va de lui meme" (dejen hacer..., dejen pasar..., el mundo va por sí mismo), nos hará retroceder a las épocas de "todo vale, si me beneficia" (no si el beneficio es para todos).

Hoy, la medianía gobernante nos está llevando a la pobreza moral, económica y política.

Occidente, su libertad, su economía y su futuro quedarán difuminados, pareciendo sin en realidad ser.

Sigue los temas que te interesan