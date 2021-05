Eterna deuda histórica

España es un hermoso país lleno de contradicciones. Ejemplo notable, sobresaliente, cum laude, es la composición del Consejo de Ministros. Antes eran respetados y admirados por todo el mundo conocido. Quizá herencia de épocas imperiales; puede ser por respeto a aquellos antepasados, quienes se fueron por esos mundos de Dios; o simplemente por admiración hacia un país con tanta historia como el nuestro. Algunos estamos orgullosos de ellos y de él; sí, de España.

Los tiempos cambian. Esto se va a la mierda. No os quepa duda. Hace poco, muy poco, demostré cómo un sinvergüenza es más malo que la carne de pescuezo. Fallé, me quedé corto; tanto como el cuello y la décima parte de la papada de un personajillo, quien toda su vida ha lloriqueado para alcanzar un puesto totalmente inmerecido.

Tal es su «valía», que consiguió la cartera por una combinación política perturbada, llena de traidores provincianos. Su única meta es cumplir compromisos más que personales. Ese individuo «saltarín», nos ha comentado que se viene a saldar y cumplir una deuda con el traslado de la competencia sobre establecimientos penitenciarios a la comunidad autónoma vasca. Una deuda pendiente e histórica. ¡Vamos, no me jodas!

Historia eterna

Begoña es una mujer menuda, vivaracha, cuyos ojos marrones y espíritu son ciertamente inquietos. La enseñanza es pasión. Maestra, profesora de colegio; de esas docentes que se acuestan a la 1 de la madrugada a diario, pechan horas y horas preparando clases, buscando juegos y corrigiendo exámenes para que sus alumnos aprendan inglés, sociales y lengua. Se llevan los demonios cuando la muchachada falla en la «h» ante las formas verbales «hecho» y «echo». Eso os pasa por andar con el dichoso móvil en lugar de leer libros, dice en clase. Ella tendría hoy 63 años, pelo cano, arrugas en frente y manos; quizá gafas, por las horas de lectura y desvelos. No, ella no vive. He supuesto qué habría hecho aquella niña asesinada con 20 meses en la estación de Amara en San Sebastián por una maleta bomba en atentado terrorista.

El curso de Policía Judicial de la Guardia Civil es duro. Los agentes hemos de aprender técnicas de laboratorio, elaboración de diligencias, destreza en numerosas técnicas para desarrollar la especialización. Las unidades han de investigar y resolver los casos más variopintos para poner a disposición de la Justicia al autor o autores de los presuntos hechos delictivos. Recoger huellas, vestigios, tomar fotografías con un escrupuloso cuidado para que los jueces puedan tomar una decisión justa.

También están los casos de corrupción política, donde individuos despilfarraron millones de euros, incluidos gastos en prostitución y cocaína. Fabio, cabo 1º de la Guardia Civil, ha superado las pruebas con aprovechamiento. Su hermano se inclinó por la especialidad de motorista en la Agrupación de Tráfico. El padre de estos gemelos está henchido de gozo. «Polillas», son los hijos de guardias civiles. El colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro acoge a los hijos para «premiar las virtudes de sus padres», según se fundó. ¿Cuántas veces habrá ocurrido ese sueño? Miles. Fabio falleció por la explosión de una bomba lapa en el vehículo de su padre cuando tenía 2 años, 2, de vida, ilusión y alegría.

Este año ha sido un mal año. Llevamos a cuestas una pandemia del «demonio». Los yayos han sido los más castigados por la Covid-19. Además de los fallecidos, el aislamiento para prevenir contagios ha propiciado una soledad inmensa para muchos. La mayoría se ha sobrepuesto. Él nació en 1937, plena guerra civil. Años de postguerra duros, donde un país se sobrepuso a un enfrentamiento. ¿Cómo no iba a aprender a manejar la «televisión con teclado» para ver a sus nietos? Dicho y hecho. «Vidrioconferencia» diaria:

—Se activa el «yayovar» —dice uno de ellos al comenzar la conferencia—. ¡Banderín! —agita una bandera de juez de línea.

Lamentablemente, Ernest no es el yayo tan entrañable que muchos tenemos la suerte de tener con vida en la familia. Fue asesinado en un atentado terrorista.

Dos ángeles, según reza la inscripción con merengue en la enorme tarta de cumpleaños de Esther y Miriam. Dedicatoria de sus compañeros de planta en el hospital de Valdemoro, junto con las velas de 37 años, que soplan a la par, como casi todo en su vida; gemelas, maravillosas e ilusión desbordante. Médicos sin descanso, con el objetivo de servir a los demás, sin mirarse a ellas. Aprendieron de su padre, guardia civil TEDAX, aquellos que desactivaban algunas bombas. Otras no pudieron, como la que explotó y asesinó a Miriam y a Esther. De noche, terroristas de ETA, activaron inmediatamente junto al domicilio donde dormían en la Casa-Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza.

Deuda

Así, más de mil asesinatos en España por terrorismo. De esa forma, casi 400 muertos sin conocer al autor o autores, para que ahora vengan sinvergüenzas con otras «deudas». Esto es historia; estas son las únicas «deudas», impagables y eternas.

¡Malditos sean!