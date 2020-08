Amenazas a los padres que piden alternativas a la escuela presencial por temor al coronavirus

El Gobierno aún no han decidido cuál será el protocolo de protección a los menores en el aula. De hecho, se ha anunciado una reunión de todas las comunidades autónomas para la última semana de agosto en el que se tomarán medidas para “la vuelta al cole”.

La ministra que dijo literalmente “los niños no son de los padres” también ha dicho literalmente que los niños irán al colegio de forma presencial “pase lo que pase”. Dejando claro en ese “pase lo que pase” que la opción de elegir, de educación online, de fórmulas alternativas, o cualquier otra opción que no sea presencial está descartada.

Los Centros de Educación no son capaces de ofrecer garantía alguna a los padres de que se podrán cumplir con las normas de distanciamiento y protección. No hay información sobre ratios mínimos, ni de cómo se alcanzarán en caso de que sean menores a los actuales. Nadie nos ha explicado a los padres de los niños que acudimos a los centros de educación especial, dónde se matriculan los menores con mayores situaciones de riesgo, cómo será nuestro futuro inmediato. La mayoría de nuestros hijos e hijas no usan la mascarilla, ni van a poder hacerlo.

Aún más, en las aulas específicas de centros ordinarios, donde los niños con autismo y otras necesidades de aprendizaje, pasan una parte del tiempo en el aula ordinaria y otra parte del tiempo en el aula de apoyo, además de los espacios con logopedas y psicoterapeutas, fisios y psicólogos. En caso de un contagio se multiplica exponencialmente los casos. O, ¿acaso se ha decidido que los niños y niñas de aulas específicas no se junten con sus compañeros del aula ordinaria? Pero eso no puede ser, porque se lo habrían contado a sus padres, ¿verdad? Teniendo en cuenta que han puesto fecha de caducidad a los colegios de educación especial que dejarán de existir como tales en diez años, ¿en qué lugar dejaría eso la supuesta plena inclusión de la que tanto hablan?

Y queridos amigos, hasta aquí hemos ido viendo muchas cosas que aún no saben o no pueden confirmar. Pero hay algo que sí saben y anuncian de forma clara. Un asunto sobre el que no tienen ninguna duda al respecto. Los padres que no lleven a sus hijos al colegio por temor a que puedan enfermar o morir, serán denunciados por absentismo y podrán perder la custodia de sus hijos. Don Javier Imbroda, consejero de Deporte y Educación de la Junta de Andalucía, dejó claro en una rueda de prensa realizada el 5 de agosto, que aquellos alumnos que no presenten causas “debidamente justificadas que ya están contempladas en cursos anteriores”, verán activado el protocolo de absentismo escolar de forma inmediata.

Tu hijo o hija deberá presentarse a la escuela de forma presencial aunque exista peligro o probabilidades de enfermar o morir, y esto no lo digo yo, lo dice el consejero que literalmente confirma que “el riesgo cero de contagios no existe”, y que además deja muy claro que “la responsabilidad de un contagio en ningún caso se puede achacar a los centros o sus equipos directivos”.

En resumen, los progenitores no podremos objetar de llevar presencialmente a nuestros hijos al colegio, a pesar de que nos preocupa que puedan enfermar o morir. No tenemos información de cuáles serán los protocolos o ratios. No sabemos las medidas concretas de seguridad, de separación, de integración, ni de acceso a equipos de protección individual de profesionales y alumnos. Pero a 5 de agosto de 2020, podemos asegurar que ya hemos sido amenazados, por parte de la administración, de que se nos retirará la custodia de unos hijos que, recordemos ya nos avisaron en su día, nunca fueron nuestros, para dejarlos en manos de quienes, como primera medida les llevarán a la escuela presencial “pase lo que pase”, aunque sin asumir “la responsabilidad de un contagio en ningún caso”.

Y yo sin embargo, estoy seguro de que no habrá un juez que le retire la custodia a unos padres que hacen lo posible para que su hijo no muera, como aún no le han quitado la custodia a ningún padre en Europa por enseñar a sus hijos en casa, o retirar de la escuela a un niño que sufre acoso en el centro, que son otros de los casos con los que habitualmente la administración sigue amenazando a los padres con robarles a sus hijos.

Queridos gobernantes, proponed soluciones, crear ambientes adecuados, informad, informad y seguid informando, para así facilitar la decisión que debemos tomar los padres. Pero no amenacéis, no busquéis una guerra que no vais a ganar. Y señor Imbroda, el 26 de Julio de 2019, en su Twitter, usted dijo: “Hay dos caminos que puedes elegir en la vida. Uno, vivir en la queja permanente y en el lamento, o luchar sin esperar el reconocimiento de nadie. Sólo el de tu propia satisfacción. Tú eliges...”. Y tiene razón, desde aquí le informo que muchos ELEGIMOS LUCHAR, y que, a pesar de sus amenazas, el único criterio que utilizaremos la mayoría para elegir si llevamos a nuestros hijos al colegio o no, será el de la seguridad del menor.