Propaganda en el buzón

Se está poniendo de moda, desde hace algunas convocatorias electorales, rellenar un formulario en el INE para evitar que los partidos políticos te envíen propaganda e inunden el buzón de tu casa con sus propuestas y sus papeletas.

Loable iniciativa, sin duda, motivada por el afán ahorrador de muchos españoles a los que nos 'duele' la cartera. Si bien es una gran iniciativa y todo suma, creo que esta iniciativa podrá conseguir poco ahorro, en comparación con el coste de unas elecciones generales.

Porque -vayamos al meollo de la cuestión- los comicios nos cuestan a los españoles la friolera de 138 millones de euros. ¿Se imaginan que nos toca el bote de un sorteo de Euromillones? Nos ponemos a soñar y se nos pasan las horas pensando en la cantidad de cosas buenas que seríamos capaces de hacer con 138 millones.

Pero los políticos no piensan lo mismo. Animados por unas encuestas del CIS, -que, por cierto, también pagamos todos- deciden llevar otra vez a los españoles a las urnas para, quizá sin saberlo a ciencia cierta, salir reforzados en escaños y votos.

Así que ellos no hacen su trabajo -llevan desde el 28 de abril sin dar palo al agua- y encima nos hacen gastarnos 138 millones. El premio gordo, el bote, gastado en papel, urnas y recuentos para aquellos que no han hecho bien su trabajo. Esto no es España. España no se merece esto. Con la de cosas que haría un español de bien con 138 millones...